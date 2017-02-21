«التعاون الإسلامي» تدين هجوم مقديشو الإرهابي

جدة (وام)

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجوم الإرهابي بسيارة مفخّخة بحي المدينة في العاصمة الصومالية مقديشو، والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 39 شخصاً، ووقوع العديد من الجرحى.

وأعرب الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمي، عن استيائه الشديد لهذا الهجوم الذي يسعى لزعزعة الاستقرار في الصومال التي شهدت عملية انتقال للسلطة الأسبوع الماضي بانتخاب الشعب الصومالي للرئيس محمد عبد الله فرماجو، الأمر الذي أكد عزم الصومال على الاستقرار، وإرساء الديمقراطية والسلام.

وعبّر عن أصدق عبارات المواساة للحكومة الصومالية، وتعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لا ينبغي أن تثني الحكومة الصومالية الجديدة عن عزمها وتوجهها نحو تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في البلاد، بما يخدم مصالح الشعب الصومالي وتطلعاته.

وأكد تعاون منظمة التعاون الإسلامي التام مع الصومال والقيادة الجديدة لتحقيق هذه الأهداف النبيلة.