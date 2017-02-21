قمة عُمانية كويتية في مسقط

مسقط (وكالات)

عقدت أمس، في مسقط محادثات قمة بين السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، وأمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث استعرضا العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات تاريخية راسخة لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبها.

وكان أمير الكويت وصل مع الوفد المرافق له عصر أمس إلى العاصمة مسقط في زيارة رسمية، وأجريت لسموه مراسم استقبال شعبية، وذلك قبيل وصول الموكب لبوابة مسقط، حيث شاركت في الاستقبال مجموعات من فرق الفنون الشعبية العمانية له.

وكان في مقدمة مستقبليه، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعدها استقل الزعيمان الموكب إلى قصر العلم العامر مروراً بالفرق الموسيقية العسكرية يرافقهما كوكبة من الفرسان ومجموعة من الهجانة حتى بوابة قصر العلم العامر.

وهناك أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلام الوطني لدولة الكويت، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة، وبعدها جمع الزعيمين لقاء أخوي تم فيه تبادل الأحاديث الودية.