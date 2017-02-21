الجبير: على إيران الاختيار بين الثورة أو الدولة

روما(وكالات)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، «أن موقفنا من طهران واضح، وذلك بأن على إيران أن تختار، إما أن تكون ثورة تقوم على الشعارات، ولا تعرف الحدود الوطنية، أو دولة وطنية يمكن الحديث معها».

وأضاف الجبير، «إننا نحترم إيران وتاريخها، وهي بلد مجاور نتمنى أن يكون شريكا مستقرا وإيجابيا يمكن أن نتبادل معه العلاقات التجارية، ونواجه معه تحديات الإقليم»، مشددا على أن ذلك يتوقف على تغيير طهران سلوكها والتصرف كدولة وطنية تحترم المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والتخلي عن التدخل في شؤون الغير والسياسة الطائفية.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو في المؤتمر الصحفي المشترك مع الجبير الجهد الكويتي الخليجي، لا سيما «بهدف تخفيف التوتر والاحتقان في المنطقة»، موضحا من ذلك المنطلق الترحيب بإيجابية بمبادرة الحوار التي أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي تجاه إيران «في إشارة إلى زيارة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية إلى طهران حاملا رسالة من أمير الكويت.

ووصف ألفانو أن المبادرة إيجابية لكونها تستند إلى مبادئ يتشاطرها الجميع، ألا وهي حسن الجوار بين بلدان الإقليم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكذلك مبدأ احترام سيادة الدول المجاورة.