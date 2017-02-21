الأردن يؤكد عمق العلاقات ووحدة المصير مع الإمارات

عمان (وام)

أعرب رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز عن شكره وتقديره لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً لوقوفها دائما مع الأردن، مؤكداً في كلمة خلال حفل بمناسبة ذكرى تولي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، عمق العلاقات بين البلدين في المجالات كافة ووحدة المصير.

وحضر بلال ربيع بلال البدور، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية الحفل الذي أقامه نادي البرلمانيين الأردنيين في مدينة الحسين للشباب، بحضور عدد كبير من البرلمانيين والمسؤولين الأردنيين والسفراء المعتمدين لدى المملكة.

وأكد الفايز، أن الأردن يلعب دوراً إقليمياً ودولياً، ما جعل قادة العالم يكنون له الاحترام والتقدير. مشيراً إلى أن بلاده ستتجاوز التحديات والأوضاع الاقتصادية بفضل قيادتها ووعي أبنائها وتفهمهم لتلك التحديات. وعبر عن شكره وامتنانه لما وجده من حفاوة الاستقبال وتعاون بناء خلال الزيارة الناجحة التي أجراها لدولة الإمارات الأسبوع الماضي، والتقى خلالها كبار المسؤولين في الدولة، إضافة إلى حضوره القمة العالمية للحكومات، حيث أشاد بفعاليات القمة وحسن تنظيمها، وما تم طرحه خلالها.