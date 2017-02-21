الأردن يؤكد عمق العلاقات ووحدة المصير مع الإمارات

عمان (وام)
أعرب رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز عن شكره وتقديره لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً لوقوفها دائما مع الأردن، مؤكداً في كلمة خلال حفل بمناسبة ذكرى تولي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، عمق العلاقات بين البلدين في المجالات كافة ووحدة المصير.
وحضر بلال ربيع بلال البدور، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية الحفل الذي أقامه نادي البرلمانيين الأردنيين في مدينة الحسين للشباب، بحضور عدد كبير من البرلمانيين والمسؤولين الأردنيين والسفراء المعتمدين لدى المملكة.
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