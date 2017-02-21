ماتيس: واشنطن لا تسعى لنهب النفط العراقي

بغداد (وكالات)

أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس من بغداد، أمس، أن الولايات المتحدة لا تسعى لنهب احتياطي النفط العراقي، في محاولة لتخفيف قلق الشركاء العراقيين من تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس دونالد ترامب.

وكان ترامب قد أكد مراراً أنه كان على واشنطن الاستيلاء على النفط العراقي قبل أن تسحب قواتها من هذا البلد في 2011، وذلك لتمويل جهود الحرب ولحرمان الجهاديين من مصدر حيوي لتمويلهم.

لكن ماتيس الجنرال المتقاعد الذي كان حارب في أفغانستان والعراق سعى لطمأنة العراقيين. وقال في أول زيارة يقوم بها للعاصمة العراقية: «نحن في أميركا بشكل عام دفعنا لقاء الغاز والنفط، وأنا على يقين أننا سنواصل القيام بذلك في المستقبل نحن لسنا موجودين في العراق للاستيلاء على نفط أحد».

وأعلن العراق أمس الأول، ارتفاع معدل احتياطي البلاد من النفط إلى 153 مليون برميل، ليملك بذلك خامس أكبر احتياطي في العالم بعد فنزويلا والسعودية وكندا وإيران.