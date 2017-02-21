  • الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1438هـ - 21 فبراير 2017م

ماتيس: واشنطن لا تسعى لنهب النفط العراقي
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تاريخ النشر: الثلاثاء 21 فبراير 2017

بغداد (وكالات)

أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس من بغداد، أمس، أن الولايات المتحدة لا تسعى لنهب احتياطي النفط العراقي، في محاولة لتخفيف قلق الشركاء العراقيين من تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس دونالد ترامب.

وكان ترامب قد أكد مراراً أنه كان على واشنطن الاستيلاء على النفط العراقي قبل أن تسحب قواتها من هذا البلد في 2011، وذلك لتمويل جهود الحرب ولحرمان الجهاديين من مصدر حيوي لتمويلهم.

لكن ماتيس الجنرال المتقاعد الذي كان حارب في أفغانستان والعراق سعى لطمأنة العراقيين. وقال في أول زيارة يقوم بها للعاصمة العراقية: «نحن في أميركا بشكل عام دفعنا لقاء الغاز والنفط، وأنا على يقين أننا سنواصل القيام بذلك في المستقبل نحن لسنا موجودين في العراق للاستيلاء على نفط أحد».

وأعلن العراق أمس الأول، ارتفاع معدل احتياطي البلاد من النفط إلى 153 مليون برميل، ليملك بذلك خامس أكبر احتياطي في العالم بعد فنزويلا والسعودية وكندا وإيران.

وسيلتقي ماتيس مسؤولين عراقيين بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الدفاع عرفان الحيالي. وتأتي زيارته غداة بدء مرحلة جديدة في العملية العسكرية لطرد تنظيم «داعش» من معقله الموصل في شمال العراق. ... المزيد
     
 

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