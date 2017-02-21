مقتل 18 مدنياً بغارات للنظام شرق دمشق

عواصم (وكالات)

قتل 18 مدنياً وجرح العشرات أمس، جراء غارات النظام السوري على مناطق في حيي برزة وتشرين شرق دمشق، كما تواصل القصف على حي القابون المتاخم لليوم الثالث على التوالي، في وقت سيطر فصيل موال لتنظيم «داعش» على قرى غرب درعا. فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 4 مستشارين عسكريين في سوريا، يوم الخميس الماضي إثر تفجير سيارة كانت تقلهم.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط سبعة قتلى بينهم طفلان وسيدتان، وعدد من الجرحى معظمهم في حالة حرجة تم انتشالهم من بين أنقاض المنازل أمس، جراء غارات لطائرات النظام على حي برزة الواقع شرق دمشق.

وأفادت مصادر المعارضة بسقوط أربعة قتلى وجرحى إثر غارة لطيران النظام على حي تشرين الذي يتوسط حيي برزة والقابون.

وواصلت طائرات النظام أمس، قصف حي القابون الذي استهدف أمس بنحو عشرين صاروخاً، مما أسفر عن إصابة نحو 10 مدنيين بجروح، بينما خلفت غارات أمس الأول مجزرة ذهب ضحيتها 16 شخصاً.