تفكيك عبوة متفجرة بملعب رياضي في أبين

بسام عبد السلام (عدن)
تمكن خبراء متفجرات من إبطال عبوة متفجرة كانت مزروعة من ملعب رياضي في مدينة جعار بمحافظة أبين، جنوب اليمن. وأفاد مصدر أمني «الاتحاد» بأن مدنيين عثروا على عبوة متفجرة صنع محلي كانت معدة للتفجير زرعها مجهولون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة في ملعب الفقيد البيتي في جعار، والذي يشهد بطولة رياضية محلية، مضيفاً أن العبوة لفت بعبوة بلاستيكية وتم إلقاؤها في الملعب.
وأضاف أن قوات الحزام الأمني قامت بالانتشار في الموقع، وقامت بتمشيط الملعب تحسباً لوجود مواد متفجرة أخرى زرعتها تلك العناصر الإجرامية التي تستهدف أمن وحياة المواطنين.
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في سياق آخر، وجهت مجموعة صناع السلام في أبين دعوة إلى السلم والسلام ونبذ العنف في المحافظة، عقب معاناة المواطنين في ظل استمرار الاقتتال والحرب.