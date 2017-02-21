تفكيك عبوة متفجرة بملعب رياضي في أبين

بسام عبد السلام (عدن)

تمكن خبراء متفجرات من إبطال عبوة متفجرة كانت مزروعة من ملعب رياضي في مدينة جعار بمحافظة أبين، جنوب اليمن. وأفاد مصدر أمني «الاتحاد» بأن مدنيين عثروا على عبوة متفجرة صنع محلي كانت معدة للتفجير زرعها مجهولون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة في ملعب الفقيد البيتي في جعار، والذي يشهد بطولة رياضية محلية، مضيفاً أن العبوة لفت بعبوة بلاستيكية وتم إلقاؤها في الملعب.

وأضاف أن قوات الحزام الأمني قامت بالانتشار في الموقع، وقامت بتمشيط الملعب تحسباً لوجود مواد متفجرة أخرى زرعتها تلك العناصر الإجرامية التي تستهدف أمن وحياة المواطنين.

وأكد محافظ أبين الخضر السعيدي خلال لقائه عدداً من القيادات الأمنية والمحلية أن عملية تعزيز الأمن والاستقرار متواصلة ولن تتوقف حتى استئصال كافة الميليشيات الإرهابية التي تحاول زعزعة السكينة العامة، وإعادة المحافظة إلى الفوضى والانفلات الأمني، مضيفا أن هناك معالجات قادمة للملف الأمني عبر تفعيل الأجهزة الأمنية المختلفة وحملات تعقب، وملاحقة لفلول التنظيمات المتطرفة. وأشار إلى أن هناك خطة إستراتيجية من أجل بناء الدولة المؤسسية الحديثة، مؤكداً أن الخطوات القادمة سوف تتركز على تحسين أداء السلك القضائي والنيابة والأمن، ومضاعفة نشاطات تلك المؤسسات، بما يحقق العدل المنشود وتحسين الأوضاع في أبين.

في سياق آخر، وجهت مجموعة صناع السلام في أبين دعوة إلى السلم والسلام ونبذ العنف في المحافظة، عقب معاناة المواطنين في ظل استمرار الاقتتال والحرب.