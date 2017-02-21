الإمارات تواصل دعم القطاع الصحي في أبين وحضرموت

عدن (الاتحاد، وام)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن برامجها الإنسانية إنعاش قطاع الصحة في محافظتي أبين وحضرموت، جنوب اليمن، وتعزيز الجهود الرامية إلى تطبيع الأوضاع والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وتسلم مدير مكتب الصحة في أبين الدكتور علي منصور سالم، بحضور منسقة هيئة الهلال الأحمر آيات عوذلي، ثلاجتين تعملان بالطاقة الشمسية، وذلك من مشروع تبنته الهيئة لرفد قطاع الصحة بالإمكانات اللازمة وإنعاش الخدمات المقدمة للمرضى.

ونوه مدير الصحة إلى أن هذه المساعدات ستساهم في حفظ الأدوية بشكل مؤمن وصحي وتسهيل إيصالها إلى المرضى في المحافظة، معبراً عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل الإمارات عبر الهلال الأحمر، من أجل تعزيز الخدمات الصحية والارتقاء بها نحو الأفضل خدمة للمرضى والمواطنين بدرجة أساسية. من جانبها أكدت منسقة الهيئة أن الدعم مستمر للقطاع الصحي في اليمن الذي يعاني أوضاعاً متدهورة جراء الأزمة الراهنة، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت توزيع العديد من الثلاجات الصحية التي تعمل بالطاقة الشمسية في عدن وبعض المحافظات الأخرى، إسهاماً من الهيئة في إنعاش الجانب الصحي وتسهيل حصول المرضى على الأدوية بصورة سلسة ومستمرة.

وسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس المستشفى الجامعي لطب النساء والولادة والأطفال بمديرية المكلا اليمنية جهاز شعاع ضوئي لعلاج الأطفال الخدج. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة وبتوجيهات من القيادة الرشيدة لتعزيز الخدمات الصحية في محافظة حضرموت، ودعم القطاع الصحي ليكون قادراً على التغلب على التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن. وأكد مشرف مشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، أن تقديم هذا الجهاز للمستشفى الجامعي يأتي في إطار جهود تحسين أداء خدمات المستشفى وتغطية النقص في هذا الجانب.

وأشاد القائمون على المستشفى بالدعم الإنساني الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمختلف القطاعات الصحية بالمحافظة، مؤكدين حاجة المستشفى الماسة لمثل هذه الأجهزة لتخفيف معاناة الأهالي وتوفير خدمات طبية راقية. وثمنوا الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لدعم القطاع الصحي في جميع المحافظات اليمنية باحتياجاته.

وكانت الهيئة قد سلمت الأسبوع الماضي معدات وأجهزة طبية حديثة إلى هيئة مستشفى ابن سيناء التخصصي، ضمن الدعم السخي المتواصل التي تقدمة دولة الإمارات للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بحضرموت.