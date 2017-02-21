المخلافي: الشرعية تعول على المجتمع ‏الدولي في التوصل لتسوية سياسية

الرياض عدن (الاتحاد، وكالات)

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، أن &rlmالحكومة الشرعية في بلاده لا تزال تعول على دعم المجتمع الدولي &rlmالموحد للتوصل إلى تسوية سياسية، بموجب المرجعيات المتفق &rlmعليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار &rlmالوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.&rlm وأشار وزير الخارجية اليمني خلال لقائه في مدينة الرياض، سفير &rlmالولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن ماثيو تويلر، إلى أن الجهود &rlmلتحرير المناطق الغربية في اليمن من سيطرة الانقلابيين تأتي في إطار &rlmالسعي الجاد من الحكومة الشرعية لإيصال المساعدات الإنسانية وفرق &rlmالإغاثة إليهم حيث يمنع الانقلابيون وصولها.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء &rlmاليمنية الرسمية، فقد وضع المخلافي، السفير الأميركي في صورة المستجدات على &rlmالساحة اليمنية والإجراءات التي تقوم بها الحكومة اليمنية لتطبيع الأوضاع &rlmفي المناطق المحررة عمومًا وفي منطقة المخا خاصة، مشيراً إلى أن &rlmالجيش الوطني مسنوداً بالتحالف يقوم بنزع الألغام التي قام الانقلابيون &rlmبزراعتها في الأحياء السكنية ومن ثم إعادة المدنيين إلى مناطقهم.&rlm

ومن جهته، أعرب السفير الأميركي عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة &rlmفي عدن والمناطق المحررة، مؤكداً تطابق وجهات النظر بين حكومتي &rlmاليمن والولايات المتحدة الأميركية بتعزيز جهود المبعوث الدولي إلى &rlmاليمن إسماعيل ولد الشيخ.&rlm وجدد ماثيو تولر دعم بلاده المستمر للحكومة الشرعية في اليمن والعملية &rlmالسياسية برعاية الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن التوصل إلى حل سلمي &rlmوشامل وعودة الشرعية لليمن هو ما يدعمه المجتمع الدولي بكامله.&rlm

وأشاد سفير الولايات المتحدة بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الشرعية &rlmومواقفها المرنة والإيجابية والمتسقة مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها &rlmخلال فترة المشاورات السابقة.&rlm

التقى المخلافي مع السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو. وجرى في اللقاء استعراض القضايا والمستجدات على الساحة اليمنية وقد شكر الوزير المخلافي السفير الفرنسي على مواقف بلاده الداعمة للشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ودعم الحكومة اليمنية في جهودها لإعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام. وبين المخلافي للسفير الفرنسي الجهود التي تقوم بها الحكومة حالياً على مختلف الصعد وحرصها على السلام رغم تعنت الطرف الانقلابي.

وبدوره عبر السفير الفرنسي عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لاستتباب الأمن والاستقرار ومعالجة القضايا الإنسانية بما في ذلك سداد مرتبات موظفي الدولة وإعادة تأهيل البنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين كما تمنى أن يرى حلول السلام في اليمن قريباً.