مصرع قيادات حوثية في غارات ومعارك باليمن

عقيل الحلالي (صنعاء)
سقط عشرات من المتمردين الحوثيين وحلفائهم قتلى وجرحى أمس الاثنين، في معارك ضد القوات الحكومية والمقاومة الشعبية الموالية، وفي غارات للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن. ونفذ الطيران العربي الاثنين غارات على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في بلدة نهم القريبة من صنعاء وتشهد معارك منذ ديسمبر 2015. وذكرت مصادر محلية أن ثلاث غارات جوية للتحالف دمرت أهدافاً حوثية في موقع النجد الأخضر بمنطقة بني فرج جنوب غرب نهم، بينما أصابت غارتان موقعين للميليشيات في البلدة ذاتها تبعد 40 كيلومتراً عن شمال شرق صنعاء.
كما استهدفت صباح أمس خمس ضربات جوية للتحالف مواقع متفرقة في بلدة صرواح آخر معقل للانقلابيين الحوثيين وحلفائهم في محافظة مأرب (شرق) وتشهد مواجهات مسلحة منذ ستة أشهر. وأعلنت مصادر في المقاومة الشعبية بمأرب مقتل وجرح عدد من مسلحي الحوثي وصالح في الغارات الجوية والقصف المدفعي للقوات الحكومية على مواقعها في صرواح.
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في غضون ذلك، استمرت الاشتباكات بين قوات الحكومة وميليشيات الانقلاب في مدينتي حرض وميدي الحدوديتين في محافظة حجة شمال غرب اليمن. وقصفت مقاتلات التحالف العربي أمس مواقع للميليشيات في المدينتين حيث تستمر المعارك منذ أكثر من عام ونصف العام. وأعلنت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة، ومقرها ميدي، أمس إتلاف وتدمير كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات التي تم نزعها من المناطق المحررة في ميدي وحرض خلال الأيام الماضي. وقدر بيان عسكري صادر عن المنطقة السادسة عدد الألغام المدمرة بالمئات في رابع عملية من نوعها في غضون أسابيع.
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وقي سياق متصل، لقي قيادي حوثي بارز مصرعه أمس الاثنين في ضربة جوية للتحالف العربي دمرت مركبة كانت تقله في جبل النار شرقي مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز (جنوب غرب). وأكدت مصادر محلية وعسكرية مصرع محمد هايل سنان، مدير عام مديرية مقبنة، غرب تعز، وخمسة آخرين في غارة جوية على جبل النار الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون الذين نعوا مقتل سنان «عضو الجبهة الوطنية» المتحالفة معهم ضد الحكومة الشرعية. كما قتل في الغارة قيادي حوثي يدعى أبو حمير، وهو مسؤول الميليشيا في منطقة البرح ببلدة مقبنة في غرب تعز حيث تواصل القوات الحكومية تقدمها صوب الحديدة بعد تحريرها مطلع الشهر الجاري ميناء المخا الاستراتيجي على البحر الأحمر. وأفاد سكان محليون في تعز بتهجير الحوثيين وقوات صالح مئات المواطنين من منازلهم في بعض قرى بلدة جبل حبشي وسط المحافظة، مؤكدين أن الحوثيين يعتزمون تفجير خمسة منازل بقرية تبيشعة التي كانت المقاومة الشعبية حررتها قبل أن يستعيدها المتمردون.
وفي ذمار، بدأ المتمردون الحوثيون بفرض حصار محكم على الأهالي في بلدة عتمة جنوبي المحافظة بعد سيطرة المقاومة الشعبية المحلية على معظم أجزاءها. وناشد قائد المقاومة القبلية والشعبية في عتمة، عبدالوهاب معوضة، أمس، زعماء القبائل في محافظتي ذمار وإب، بعدم السماح بمرور تعزيزات الميليشيات عبر مناطقهم نحو عتمة، مؤكداً أن السكان في عتمة يعانون جراء الحصار والقصف العشوائي على مناطقهم. كما طالب معوضة بسحب أفراد القبائل التابعة لهؤلاء من «صفوف الباغي والمعتدي».