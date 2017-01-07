دبي (الاتحاد)
تختبر مؤشرات البورصات الخليجية مستويات صعود جديدة مرتقبة على المدى المتوسط لا سيما مع تحسن أسعار النفط، فيما لا يزال مؤشر البورصة المصرية واعداً بالمزيد من مستهدفات الصعود على المدى القصير على الأقل رغم أن السوق قد يتراجع في أي وقت بشكل مباشر ومفاجئ، حسب التحليل الفني الذي يعده أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين – بريطانيا.
وقال العشري، إن أداء المؤشر السعودي في المستويات الحالية كان ضعيفاً خلال تداولات الأسبوع الماضي الذي اتسم بضيق مساحة التداول حيث لم تتجاوز 1,4% لتنحصر تداولاته بين مستوى 7290 نقطة كحد أعلى و7176 نقطة كحد أدنى قبل أن يغلق قرب حده الأدنى في نهاية تداولات الأسبوع مع تراجع لافت في قيم وأحجام التداول طوال تداولات الأسبوع الماضي بشكل عام، مؤكداً أن ضعف أداء المؤشر السعودي الحالي لا ينفي مستهدفات صعود جديدة مرتقبة على المدى المتوسط قد يصل مداها مستوى المقاومة الأول عند 7533 نقطة قبل نهاية تداولات الشهر الحالي وأيضاً مستويات المقاومة قرب حاجز المقاومة النفسي عند 8000 نقطة خلال تداولات الربع الحالي.
|
وفي ما يخص مؤشر قطر الذي تحرك بشكل إيجابي خلال الأسبوع الماضي، أفاد العشري بأن المؤشر نجح في الاندفاع صعوداً بشكل مباشر من مستوى 10402 نقطة إلى مستوى 10717 نقطة مسجلاً ارتفاعاً تجاوزت نسبته 3%.
|
وذكر التقرير الذي يعده العشري، أنه بالنسبة إلى المؤشر المصري «EGX30» فقد نجح في الاندفاع صعوداً من جديد خلال تداولات الأسبوع الماضي ليصعد بنسبة جاوزت 4,2% بشكل مباشر، حيث صعد من مستوى 12290 إلى مستوى 12812 نقطة ليسجل عنده سعر أعلى جديد وينجح في الإغلاق قرب ذلك المستوى في نهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وأكد التقرير أن المؤشر المصري ما زال واعداً بمزيد من مستهدفات الصعود على المدى القصير على الأقل، فغالباً سوف ينجح في تسجيل سعر أعلى جديد خلال تداولات الأسبوع الحالي، مرجعاً ذلك إلى أن خرائط اتجاه المؤشر للمدى القصير تبشر بسهولة استهداف مستويات المقاومة القريبة فوق حاجز الـ13000 نقطة ولكن تداول المؤشر عندها سوف يتحول من تداول معتدل المخاطر إلى تداول عالي المخاطر.