الدباس: زيادة الاستثمار الأجنبي

دبي (الاتحاد)

يتحسن أداء أسواق الأسهم الإماراتية خلال الربع الأول من العام الجاري، في ظل التوقعات باستقرار سعر النفط ما بين 50 إلى 60 دولاراً للبرميل، حسب التقرير الأسبوعي الذي يعده زياد الدباس المحلل المالي، والذي أكد أن استقرار سعر النفط عند هذا المستوى سوف يساهم في ارتفاع إيرادات الدولة، وبالتالي زيادة إنفاقها الاستثماري والرأسمالي، والذي ينعكس إيجاباً على أداء القطاعات الاقتصادية، ومن ثم ربحية الشركات، وانخفاض عجز الموازنة.

وقال الدباس: «إن الربع الأول من العام عادة ما يشهد إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها عن العام الماضي، إضافة إلى إفصاحها عن نسبة التوزيعات السنوية، وهذه المعلومات عاده ما تساهم في زيادة نشاط الأسواق، وارتفاع حجم التداول، وأيضاً ارتفاع أسعار أسهم الشركات التي حققت نمواً في صافي أرباحها ونسبة توزيعاتها».

وأكد أن توصيات مديري كبار الصناديق في المنطقة بزيادة مشترياتهم من أسهم الشركات المدرجة خلال الربع الأول من هذا العام، في ظل ارتفاع سعر النفط، وتحسن أداء القطاعات الاقتصادية، سوف يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي، والذي بلغت نسبة تداولاته العام الماضي ما نسبته 40% من إجمالي التداولات في الأسواق، متوقعاً أن تحقق أسواق المال العالمية مكاسب إضافية بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب مقاليد السلطة، وانعكاس هذه المكاسب على أداء أسواق المنطقة، ولافتاً في الوقت ذاته إلى أن أي ارتفاع في سعر الفائدة الأميركية خلال الربع الأول من العام سوف يكون له انعكاسات على أداء أسواق الأسهم الإماراتية.