كائنات مجهرية عمرها 60 ألف سنة

بوسطن (أ ف ب)

اكتشف علماء من وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، كائنات مجهرية حية كامنة في بلورات منذ 60 ألف سنة في كهوف في نايكا في ولاية تشيواوا المكسيكية.

ويبدو أن هذه الجراثيم القديمة تطورت لتصمد في وجه الزمن، وهي اقتاتت من الكبريت والمنغنيز وأكسيد النحاس، بحسب ما قالت بينيلوب بوسطن المسؤولة عن معهد علم الأحياء الفلكية في «ناسا»، خلال عرض قدمته في المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية للتقدم العلمي «ايه ايه ايه اس» في بوسطن.

ويبعث هذا الاكتشاف الأمل في إيجاد كائنات قادرة على الصمود في بيئات قصوى على كواكب أخرى، بحسب العلماء.

وكشفت العالمة عن وجود حوالى مئة كائن مجهري لأغلبية الجراثيم التي بقيت عالقة في البلورات لفترات تتراوح بين 10 آلاف و60 ألف سنة. و90% من هذه الأنواع لم يرصد لها أثر في السابق على الأرض.

هذه الكهوف التي تقع فوق صهارة بركانية، حيث كانت في السابق منجم رصاص وزنك، والرطوبة شديدة جداً في داخلها، مع متوسط حرارة يصل إلى 40 درجة مئوية، دفع العلماء إلى جعل الموقع يلقب بـ «الجحيم».