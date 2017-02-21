أطفال محرومون من النوم ليلاً

نيويورك (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن أبناء الأسر التي لا تتبع قواعد ونظاماً محدداً، يكونون أكثر عرضة للحرمان من النوم الجيد ليلاً بسبب الضوضاء التي يسببها بقية أفراد الأسرة.

وأضافت أن فرض قواعد محددة لنوم الأطفال ليس كافياً وحده لحمايتهم من السهر، بينما يظل الآخرون يمارسون أنشطة مثل مشاهدة التلفزيون أو استضافة الأصدقاء.

وقال جيمس سبيلزبري كبير باحثي الدراسة، وهو من مركز التجارب السريرية في جامعة كيس ويسترن في كليفلاند بولاية أوهايو الأميركية «الأبحاث تشير إلى أن البيئة المنزلية مهمة في التأثير على نوم الشخص.. وجهود تحسين نوم الأطفال قبل سن المراهقة، تؤتي ثمارها بصورة أفضل إذا ما شارك كل أفراد الأسرة فيها».

ولمعرفة الأنشطة التي قد تجعل الأطفال يسهرون ليلاً، تابع فريق الدراسة 26 طفلاً قبل سن المراهقة وأولياء أمورهم في كليفلاند، وعلى مدى أسبوعين، كتب الأطفال البالغون من العمر 11 أو 12 عاماً ملاحظات، وملأ الآباء والأمهات استمارات استقصاء لتقييم مستوى الترتيب والنظام في منازلهم، ووفقاً للدراسة التي نشرت في دورية (سليب هيلث)، فقد كان أبناء الأسر غير الملتزمة بنظام، أكثر عرضة للقول إن أفراد أسرهم يجعلون خلودهم للنوم مهمة صعبة.