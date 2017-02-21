رحلة «السيتي» إلى «الحلم السعيد» تصطـــدم بموناكو «العنيد»

برلين (د ب أ)

بعد الهزيمة الثقيلة لبرشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي في الأسبوع الماضي بذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، تبدو الفرصة سانحة أمام بقية ممثلي الكرة الإسبانية والإنجليزية لتقديم نتائج أفضل مع استكمال فعاليات جولة الذهاب بهذا الدور اليوم وغداً. ويلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي فريق موناكو الفرنسي، فيما يحل أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفاً على باير ليفركوزن الألماني، كما يلتقي إشبيلية الإسباني فريق ليستر سيتي الإنجليزي، ويلعب بورتو البرتغالي مع يوفنتوس الإيطالي غداً.

وكان برشلونة خسر صفر/‏‏ 4 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الأسبوع الماضي، كما خسر أرسنال 1/‏‏ 5 أمام بايرن ميونيخ الألماني.

ولهذا، سيكون على مانشستر سيتي وليستر وأتلتيكو وإشبيلية تحسين صورة الكرة الإنجليزية ونظيرتها الإسبانية من خلال مباريات اليوم وغداً، وتحقيق نتائج جيدة، تعزز فرصة ممثلي البلدين من نيل العددي الكافي من مقاعد دور الثمانية في البطولة، خاصة وأن دور الستة عشر يضم أربعة فرق من إسبانيا وثلاثة من إنجلترا. ويواجه مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني جوسيب جوارديولا اختباراً صعباً أمام موناكو، الذي خسر مرة واحدة فقط في المواجهات السابقة مع الأندية الإنجليزية في الأدوار الفاصلة بالبطولة الأوروبية.

وتغلب موناكو على توتنهام الإنجليزي 2/‏‏ 1 على استاد ويمبلي خلال منافسات دور المجموعات بالبطولة. ويتطلع مانشستر سيتي إلى العبور لدور الثمانية في البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعدما بلغ المربع الذهبي للبطولة في الموسم الماضي.