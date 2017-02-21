حميد يوسف: «النقطة» أبعدت «الفهود» عن اللقب!

معتصم عبدالله (دبي)

طوى الوصل ملف التعادل أمام ضيفه اتحاد كلباء 1-1 في «الجولة 19» لدوري الخليج العربي مساء الجمعة الماضي، وعاد لاعبو الفريق الأول إلى التدريبات، بعد الراحة الممنوحة من الجهاز الفني، والتي امتدت على مدار يومين، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الفريق المهمة أمام مضيفه بني ياس في «الجولة 20»، والمقررة 3 مارس المقبل على ملعب «السماوي» في الشامخة.

وأعترف حميد يوسف مدير فريق الوصل بأن التعادل أمام «النمور» في الجولة الماضية، وتراجع الفريق إلى المركز الرابع في الترتيب، أبعده عن المنافسة على صدارة البطولة، في ظل اتساع فارق النقاط مع الجزيرة المتصدر، والذي وصل إلى 10 نقاط كاملة، بنهاية الجولة الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته أن فرصة «الإمبراطور» في المنافسة على المراكز المؤهلة للمشاركة القارية في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل 2018 تبدو متاحة، في ظل تقارب النقاط بين الفرق المتنافسة.

ويحتل الوصل الراغب في العودة للمشاركة القارية، في أبطال آسيا للمرة الأولى، المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بفارق المواجهات خلف العين الثالث، والأهلي الثاني بـ41 نقطة، والجزيرة المتصدر برصيد 50 نقطة، وقال يوسف: ابتعدنا عن المنافسة على اللقب بشكل كبير، وتبقى الفرصة في المقاعد المؤهلة لآسيا، في ظل تقارب النقاط والمواجهات المباشرة التي تجمع الفرق المتنافسة على الوصافة والمركز الثالث.

ورأى مدير فريق الوصل أن نتيجة تعادل فريقه أمام اتحاد كلباء في الجولة الماضية غير مرضية، وذكر أن المواجهة اتسمت بكثرة الفرص المهدرة من هجوم الفريقين وغياب فنيات الأداء، وأضاف: المنافس كان الأخطر في الشوط الثاني، وفي المقابل لم نستغل ركلة الجزاء التي أهدرها ليما، بجانب الفرص التي أتيحت لهجوم الفريق في الشوط الأول، لافتاً إلى أن أداء الوصل منح المنافس فرصة التوغل في المساحات الخالية، والتي تجلت بصورة واضحة في سيل الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى الحارس حميد عبدالله، وعبر عن أمله في تقلص نسبة الأخطاء في المواجهات المصيرية المتبقية في عمر المنافسة بداية من مواجهة بني ياس في «الجولة 20».

وذكر حميد أن الجهاز الفني للوصل بقيادة الأرجنتيني رودولفو فّضل منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب مباراة اتحاد كلباء، والاكتفاء ببرنامج التدريبات اليومية، وبرامج الاستشفاء للاعبين المصابين في إطار التحضيرات لمباراة «السماوي»، وقال: لا توجد نية لخوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالي، وستكون الفرصة متاحة لأداء تجارب تحضيرية خلال فترة التوقف المقبل التي تلي مباريات «الجولة 21» في العاشر من مارس المقبل.