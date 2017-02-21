دبي يشكو عادل النقبي إلى «لجنة الانضباط»

منير رحومة (دبي)

كشف نادي دبي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، عن تقدمه بشكوى فنية لاتحاد الكرة، وأخرى إدارية للجنة الانضباط، ضد الحكم عادل النقبي الذي أدار مباراة فريقه الأول مع الفجيرة، ضمن «الجولة 12» لدوري الدرجة الأولى، وذلك احتجاجاً على الأخطاء المؤثرة في نتيجة المباراة، ولما تلفظ به الحكم تجاه اللاعب محمد سبيل.

وأوضح خليفة بن حميدان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي في المباراة الحاسمة التي أقيمت في الجولة الماضية لدوري الدرجة الأولى، سواء بسبب الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها ضد «أسود العوير»، مثل احتساب ركلة جزاء غير صحيحة، وعدم حماية لاعبي الفريق، والتسبب في إكمال المباراة بعشرة لاعبين، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها حسن عبد الرحمن، بالإضافة إلى تفوه الحكم بكلام غير لائق تجاه أحد لاعبي الفريق، مشيراً إلى أن الوضع كاد يتطور لما هو أسوأ، لو لم يتحكم اللاعب في أعصابه، ورفض الرد على استفزازات الحكم.

وطالب ابن حميدان بضرورة معاقبة الحكم من لجنة الانضباط، مثلما تتم معاقبة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، إذا صدرت منهم الألفاظ نفسها، مشدداً على أن نادي دبي يملك الأدلة على الواقعة، وحريص على الدفاع عن حقوقه، وحقوق لاعبيه عبر القنوات الرسمية لاتحاد الكرة، رغم أنه لا يسعى من ذلك لتغيير نتيجة المباراة.

كما طالب اتحاد الكرة، بضرورة التعامل بحزم مع الحكام المتهاونين، وتطوير آليات الثواب والعقاب، مشيراً إلى أن حكم مباراة فريقه مع الفجيرة كان واثقاً من عدم محاسبته، وإلا لما حدثت منه التجاوزات تجاه الفريق واللاعبين.