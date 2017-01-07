دبي (الاتحاد)

عقد ‬المجلس ‬الأعلى ‬للطاقة ‬بدبي مؤتمراً ‬صحفياً في مسقط، ‬للترويج ‬للدورة ‬الثالثة ‬لجائزة ‬الإمارات ‬للطاقة «‬جائزة ‬الإمارات ‬للطاقة ‬2017»‬، ‬تحت ‬شعار «‬حلول ‬مبتكرة ‬لطاقة ‬نظيفة»‬، بحسب بيان أمس.

عُقد ‬المؤتمر ‬الصحفي ‬بمشاركة ‬عدد ‬من ‬ممثلي ‬كبرى ‬مؤسسات ‬الطاقة ‬والهيئات ‬الحكومية ‬العمانية، ‬والجهات ‬العلمية ‬والبحثية ‬بتقنيات ‬الطاقة ‬والبيئة ‬والمياه، ‬وتضمن ‬الإعلان ‬عن ‬تفاصيل ‬الجائزة ‬وأهميتها ‬وفئاتها ‬وكيفية ‬المشاركة ‬بها.

وقال سعيد ‬محمد ‬الطاير، ‬نائب ‬رئيس ‬المجلس ‬الأعلى ‬للطاقة ‬بدبي، ‬رئيس ‬جائزة ‬الإمارات ‬للطاقة: «تركز ‬الجائزة ‬على ‬معايير ‬وأهداف ‬لإبراز ‬أفضل ‬الممارسات ‬والتجارب ‬في ‬مجال ‬إدارة ‬كفاءة ‬الطاقة، ‬تحقيقاً ‬لرؤية ‬الإمارات ‬2021، ‬وخطة ‬دبي ‬2021، ‬‬وتهدف ‬الجائزة ‬إلى ‬إيجاد ‬رؤى ‬خلاقة ‬وتحديد ‬أفضل ‬الممارسات ‬في ‬ترشيد ‬الاستهلاك، ‬والحلول ‬المبتكرة ‬في ‬مجال ‬الطاقة ‬النظيفة ‬لدى ‬القطاعين ‬العام ‬والخاص. ‬كما ‬توفر ‬الجائزة ‬منصة ‬رائدة ‬لتبادل ‬الأفكار ‬والرؤى ‬والحلول ‬حول ‬تلك ‬التقنيات ‬بهدف ‬تحقيق ‬أفضل ‬النتائج ‬الممكنة ‬في ‬الابتكارات ‬المستقبلية، ‬التي ‬شأنها ‬الوصول ‬إلى ‬حلول ‬وأساليب ‬جديدة ‬تضمن ‬تحقيق ‬التنمية ‬المستدامة ‬في ‬مجالات ‬الطاقة ‬المتجددة ‬والبيئة ‬والمياه، ‬بما ‬يسهم ‬في ‬إيجاد ‬بيئة ‬صحية ‬ونظيفة، ‬ومستقبل ‬مستدام ‬وآمن ‬لنا ‬ولأجيالنا ‬القادمة».

من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة: «تعد جائزة الإمارات للطاقة منصة مثالية لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها، وتكرم من خلالها أفضل الممارسات في ترشيد استهلاك الطاقة التي تتميز بالابتكار، والتدابير المثالية منخفضة التكاليف، بهدف الوصول إلى حلول وتقنيات تضمن تحقيق التنمية المستدامة في مجال الطاقة والمياه والبيئة».

وأضاف: «تنظم الجائزة كل عامين وتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعد المشاركة في فئاتها المختلفة فرصة كبيرة أمام مختلف الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الطاقة والبيئة، بالإضافة إلى الجامعات والمراكز البحثية، لإبراز أحدث ابتكاراتهم أمام كبرى الشركات، من أجل تبنيها».