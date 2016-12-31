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محمد بن راشد يصدر قراراً بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الأهلي من العضوية
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تاريخ النشر: الأحد 01 يناير 2017

دبي (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً أعفى بموجبه رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي في دبي من العضوية في النادي والشركات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه ويُحل مجلس إدارة النادي اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

وقرر سموه تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتنظيم شؤون النادي وشركة الأهلي لكرة القدم، وكافة الأصول والاستثمارات التابعة لهما برئاسة خليفة سعيد سليمان، وعضوية كل من خالد علي بن زايد الفلاسي، وعلي عتيق بن لاحج، وعبدالكريم الحاج أهلي، وأحمد محمد الكمالي، وعيسى محمد سبت، على أن يتولى رئيس اللجنة تحديد مهام وصلاحيات الأعضاء، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً وضمه لعضوية اللجنة متى دعت الحاجة لذلك، وحدد القرار مدة عمل اللجنة بستة أشهر قابلة للتمديد.

وتضمن القرار الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اختصاصات اللجنة بحيث تعمل وفقاً للأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة لدى مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأنظمة واللوائح المعمول بها في النادي والشركة التابعة له، وذلك بالتنسيق مع مجلس الإدارة، ويكون لها كافة الصلاحيات التي تمكنها من تنظيم وتسيير شؤون النادي والشركة والأصول والاستثمارات التابعة لهما وكافة الشركات التابعة أو الخاضعة لإشرافهما.

ويكون للجنة على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية:

- إدارة الحسابات المصرفية والعقود الخاصة بالنادي والشركة وغيرها من الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لإشرافهما. ... المزيد
     
 

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