محمد بن راشد يصدر قراراً بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الأهلي من العضوية

دبي (وام)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً أعفى بموجبه رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي في دبي من العضوية في النادي والشركات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه ويُحل مجلس إدارة النادي اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.
وقرر سموه تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتنظيم شؤون النادي وشركة الأهلي لكرة القدم، وكافة الأصول والاستثمارات التابعة لهما برئاسة خليفة سعيد سليمان، وعضوية كل من خالد علي بن زايد الفلاسي، وعلي عتيق بن لاحج، وعبدالكريم الحاج أهلي، وأحمد محمد الكمالي، وعيسى محمد سبت، على أن يتولى رئيس اللجنة تحديد مهام وصلاحيات الأعضاء، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً وضمه لعضوية اللجنة متى دعت الحاجة لذلك، وحدد القرار مدة عمل اللجنة بستة أشهر قابلة للتمديد.
|
ويكون للجنة على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية:
|