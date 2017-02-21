بالصور.. "أهلي" الإمارات يهزم "استقلال" إيران في مباراة مثيرة

وليد فاروق (دبي)
اقتنص الأهلي فوزاً غالياً في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا، وتغلب على ضيفه استقلال طهران 2-1 بعد مباراة مثيرة، في افتتاحية منافسات المجموعة الأولى للبطولة القارية، ليحصل «الفرسان» على أول ثلاث نقاط، معبراً عن طموحاته في النسخة الحالية.
تقدم ديوب للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ورغم نجاح استقلال طهران في التعادل في الدقيقة 74 عن طريق إبراهيمي، إلا أن النجم السنغالي ديوب أعاد التفوق إلى «الفرسان»، بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة أيضاً من الشوط الثاني.
وقدم الأهلي عرضاً طيباً خاصة في الشوط الثاني، الذي كان بإمكانه إحراز أكثر من 3 أهداف، ولكن تألق حارس مرمى استقلال طهران حال دون ذلك، وكاد هدف المنافس الذي جاء عكس سير اللقاء أن يحبط لاعبي الأهلي، إلا أن ديوب «المنقذ» نجح في إعادة التفوق الأهلاوي في اللحظات الأخيرة. ... المزيد