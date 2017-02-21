بالصور.. "أهلي" الإمارات يهزم "استقلال" إيران في مباراة مثيرة

وليد فاروق (دبي)

اقتنص الأهلي فوزاً غالياً في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا، وتغلب على ضيفه استقلال طهران 2-1 بعد مباراة مثيرة، في افتتاحية منافسات المجموعة الأولى للبطولة القارية، ليحصل «الفرسان» على أول ثلاث نقاط، معبراً عن طموحاته في النسخة الحالية.

تقدم ديوب للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ورغم نجاح استقلال طهران في التعادل في الدقيقة 74 عن طريق إبراهيمي، إلا أن النجم السنغالي ديوب أعاد التفوق إلى «الفرسان»، بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة أيضاً من الشوط الثاني.