النفـط يرتفع ونمو الإنتاج الأميركي يقلل المكاسب

عواصم (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس، لكن المكاسب كانت محدودة، في حين يدرس المستثمرون ما إذا كانت الزيادة في عدد الحفارات في الولايات المتحدة والمخزونات القياسية ستقوضان أثر جهود المنتجين لخفض الإنتاج وإعادة التوازن للسوق.

وارتفع مزيج برنت في العقود الآجلة 33 سنتاً إلى 56.14 دولار للبرميل في الساعة 1235 بتوقيت جرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً إلى 53.63 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات رسمية أمس، أن صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الخام هبطت إلى 8.014 مليون برميل يومياً في ديسمبر الماضي من 8.258 مليون برميل يومياً في نوفمبر الماضي.

لكن دلائل على زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة حدت من شهية المستثمرين للشراء. ومنذ بداية الشهر ارتفعت أسعار الخام نحو دولارين. وذكرت بيكر هيوز يوم الجمعة، أن شركات الطاقة الأميركية أضافت منصات حفر للأسبوع الخامس على التوالي، لتستمر موجة التعافي التي بدأت قبل تسعة أشهر، مع تفاؤل المستثمرين بالأسعار المرتفعة التي تجاوزت 50 دولاراً للبرميل معظم الفترات، منذ أواخر نوفمبر.

وقالت جولدمان ساكس في مذكرة بحثية: «بافتراض بقاء عدد منصات الحفر الأميركية عند المستويات الحالية، نتوقع أن يزيد إنتاج النفط الأميركي بواقع 405 آلاف (برميل يومياً) بين الربع الأخير من 2016 والربع الأخير من 2017». وأضافت المذكرة أن الإنتاج الأميركي سيرتفع بواقع 130 ألف برميل يومياً في المتوسط في 2017 عنه قبل عام.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات من بورصة إنتركونتننتال أن المضاربين عززوا مراهناتهم على صعود أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي بما يتوافق مع تنامي التفاؤل في سوق الخام الأميركية. وتشير بيانات بورصة إنتركونتننتال إلى أن المستثمرين زادوا صافي مراكز الشراء في العقود الآجلة وعقود الخيارات لخام برنت بواقع 18 ألفاً و539 مركزاً، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 481 ألفاً و399 عقداً، وهو ما يعادل 481 مليون برميل من النفط أو نحو خمسة أيام من إجمالي الطلب العالمي.

ومما ساهم في تدفق أموال على قطاع الطاقة حالة التفاؤل بأن كبار منتجي النفط الخام في العالم لن يلتزموا فقط بتعهداتهم بخفض الإنتاج في النصف الأول من العام الحالي، بل قد يمددون العمل بهذه التخفيضات. وزاد المستثمرون في الخام الأميركي صافي مراكزهم في العقود الآجلة وعقود الخيارات إلى مستوى قياسي بلغ 421 ألفاً و926 مركزاً، بما يعادل نحو ثمانية أمثال مراكزهم في هذا الوقت من العام الماضي.

وفي الأسبوع المنتهي في 14 فبراير الجاري، ارتفع سعر خام برنت القياسي في العقود الآجلة أكثر من واحد بالمئة إلى نحو 55.75 دولار للبرميل. ورفع المستثمرون صافي مراكز الشراء في العقود الآجلة وعقود الخيارات لزيت الغاز في بورصة إنتركونتننتال بواقع 11 ألفاً و545 عقداً إلى 112 ألفاً و271 عقداً، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2013.

وقالت وزارة المالية اليابانية أمس، إن واردات اليابان من النفط الخام انخفضت 3.5% في يناير مقارنة بها قبل عام. وأظهرت بيانات أولية أن اليابان استوردت 3.32 مليون برميل يومياً من الخام في الشهر الماضي. وبلغت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 8.302 مليون طن الشهر الماضي، بزيادة 14.6% على الشهر ذاته قبل عام، وزادت واردات الفحم الحراري لتوليد الكهرباء 10.1% في يناير إلى 10.696 مليون طن.