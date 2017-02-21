ضغوط بيع تقود تراجع الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

قلصت الأسهم المحلية من تراجعاتها بنهاية جلسة تداولات الأمس، مع ارتفاع وتيرة الشراء في آخر الجلسة على أسهم قيادية ومنتقاة.

وسيطرت حالة من الهدوء والحذر في سلوك الشريحة الأكبر من المستثمرين، مما ساهم في تراجع حجم سيولة سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي أمس، لتتصل إلى 900 مليون درهم، من خلال تداول 622 مليون سهم نفذت من خلال 8949 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع بلغت نسبته 1.15% مسجلاً مستوى 3603 نقاط، خاسراً 41 نقطة عن الإغلاق السابق، بعد تداول 464 مليون سهم، بقيمة 645 مليون درهم.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجعاً بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 4580 نقطة، خاسراً 40 نقطة عن الإغلاق السابق، بعدما تم التعامل على أكثر من 158 مليون سهم، بقيمة 255 مليون درهم، من خلال إبرام 2030 صفقة.