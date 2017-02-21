  • الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1438هـ - 21 فبراير 2017م

900 مليون درهم قيمة التداولات

ضغوط بيع تقود تراجع الأسهم المحلية

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تاريخ النشر: الثلاثاء 21 فبراير 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

قلصت الأسهم المحلية من تراجعاتها بنهاية جلسة تداولات الأمس، مع ارتفاع وتيرة الشراء في آخر الجلسة على أسهم قيادية ومنتقاة.

وسيطرت حالة من الهدوء والحذر في سلوك الشريحة الأكبر من المستثمرين، مما ساهم في تراجع حجم سيولة سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي أمس، لتتصل إلى 900 مليون درهم، من خلال تداول 622 مليون سهم نفذت من خلال 8949 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع بلغت نسبته 1.15% مسجلاً مستوى 3603 نقاط، خاسراً 41 نقطة عن الإغلاق السابق، بعد تداول 464 مليون سهم، بقيمة 645 مليون درهم.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجعاً بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 4580 نقطة، خاسراً 40 نقطة عن الإغلاق السابق، بعدما تم التعامل على أكثر من 158 مليون سهم، بقيمة 255 مليون درهم، من خلال إبرام 2030 صفقة.

وقال وليد الخطيب، المدير الشريك في شركة «جلوبل» للخدمات المالية، إن الأسهم المحلية شهدت خلال جلسة أمس هدوءاً نسبياً أثر على حجم السيولة المتدفقة على الأسواق، نتيجة حالة الحذر التي تسود أوساط المستثمرين، منوهاً إلى أن عددا من الأسهم التي شهدت نتائج سلبية مازالت تعاني من ضغوط بيع مكثفة، خصوصاً سهمي «أرابتك» و«دريك آند سكل» في سوق دبي. ... المزيد
     
 

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