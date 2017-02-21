«تمكن»: خفض القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وإعادة جدولة الأقساط

محسن البوشي (العين)

باشرت شركة «تمكن» العقارية تقديم حزمة من التسهيلات إلى شريحة المتعاملين خاصة فئة المستأجرين المستفيدين من السكن الحكومي الذين يمرون بظروف استثنائية عارضة نتيجة انتهاء عقود العمل مع الجهات التي يعملون بها وغيرها من الأسباب التي تجعلهم يتعثرون في عملية سداد أقساط إيجار السكن المستحقة عليهم أو يضطرون للبحث عن وحدات سكنية أخرى بقيمة إيجارية أقل، في الوقت الذي أكدت فيه أن لديها خطة للتوسع محلياً وخارجياً.

وأوضح المهندس عبد الرحمن محمود العفيفي الرئيس التنفيذي للشركة أن هذه التسهيلات التي بادرت بها الشركة تأتي تجاوباً منها مع الإجراءات التي اتخذتها بعض الجهات الحكومية في الآونة الأخيرة لإعادة ترتيب أولوياتها في ضوء المعطيات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي بالأساس من منطلق المسؤولية الوطنية التي يضطلع بها القطاع الخاص باعتباره شريكاً فاعلاً للقطاع الحكومي بالتزامن مع التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بجعل العام الحالي 2017 عاماً للخير.

وأوضح أن التسهيلات التي تقدمها تشمل إعادة تقسيط القيمة الإيجارية على عدد أكبر من الدفعات بما يتماشى مع ظروف المستأجر ويخفف الضغط الواقع عليه، كما تشمل التسهيلات تخفيض القيمة الإيجارية للوحدات تماشياً مع معطيات السوق خلال هذه المرحلة.

وكشف العفيفي عن خطة تتبناها الشركة حالياً للتوسع في نشاطاتها داخلياً وخارجياً مع التركيز على التطوير العقاري، مشيراً إلى أن الشركة تتجه بقوة الآن نحو دبي مع رغبة حقيقية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

من جهته، كشف أيمن غريب المدير الإقليمي لإدارة العقارات بشركة «تمكن» العقارية عن ارتفاع نسبة الإنجاز بمشروع (الخالدية بلازا فيو) الذي يعد من أبرز المشاريع التي تنفذها الشركة الآن في مدينة أبوظبي، ويتضمن 4 أبراج سكنية يتكون كل منها من ميزانين وعشرين طابقاً، بالإضافة إلى مجموعة من المكاتب بمساحة إجمالية قدرها 10940 متراً مربعاً.

ً كما يتضمن المشروع ـ الذي دخل مراحله النهائية ـ فندقاً من فئة الخمس نجوم ومركزاً تجارياً ومن المتوقع إنجاز المشروع في الربع الأخير من العام المقبل 2018 حيث ارتفع مستوى الإنجاز في الأبراج السكنية الأربعة إلى الدور الرابع عشر من أصل 20 طابقاً معدل ارتفاع البرج الواحد وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 800 مليون درهم.

وتطرق المدير الإقليمي لإدارة العقارات بشركة تمكن العقارية إلى مشروع المركز التجاري الذي تنفذه الشركة بمنطقة عشارج في العين، لافتاً إلى أن العمل يتواصل لاستكمال أعمال التشطيبات النهائية بالمشروع توطئة لاستلامه من المقاول خلال شهرين، مؤكداً أهمية المركز الجديد الذي يخدم منطقة سكنية كبيرة تقع في محيط عدد من المؤسسات الحكومية الحيوية من بينها جامعة الإمارات ومستشفى توام.