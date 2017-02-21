«المركزي»: البنوك تستثمر 3.4 مليار درهم الشهر الماضي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

زادت البنوك العاملة في الإمارات استثماراتها بقيمة 3.4 مليار درهم جديدة خلال شهر يناير الماضي منها 100 مليون درهم استثمارات جديدة في قطاع الأسهم، ليرتفع رصيد محفظة استثماراتها إلى 292.1 مليار درهم مقارنة مع 288.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.

ووفقاً للبيانات، ركزت البنوك معظم استثماراتها الجديدة خلال الشهر الماضي في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» التي ارتفع رصيدها بقيمة 3.2 مليار درهم جديدة ليبلغ 189.3 مليار درهم بنهاية يناير 2017 مقابل 186.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2016، في حين ارتفع رصيد استثماراتها في الأسهم إلى 12.2 مليار درهم مقارنة مع 12.1 مليار درهم خلال نفس الفترة.

وتظهر البيانات أن نسبة السيولة الفائضة القابلة للإقراض والتمويل المتوافرة لدى القطاع المصرفي بالدولة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2015، حيث بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 86.2% بنهاية يناير 2017.

إلى ذلك، ضخت البنوك 3.5 مليار درهم قروضاً جديدة خلال الشهر الماضي، توزعت على 3 مليارات درهم تمويلات وقروضاً لغير المقيمين ليرتفع رصيد القطاع إلى 123.4 مليار درهم، و500 مليون درهم لعملائها المقيمين الذين ارتفع رصيد القروض والتسهيلات الممنوحة لهم إلى 1.4541 تريليون درهم بنهاية الشهر الماضي.