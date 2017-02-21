جوليان دونالد مديراً إقليمياً لـ «بي أيه إي سيستمز»



تاريخ النشر: الثلاثاء 21 فبراير 2017 أبوظبي (الاتحاد) عيّنت بي أيه إي سيستمز، جوليان دونالد بمنصب المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مقرها بأبوظبي. وشغل جوليان سابقاً منصب مدير منطقة أميركا الجنوبية لدى بي أيه إي سيستمز للنظم البحرية، وهو المنصب الذي شغله منذ عام 2011. وسيقوم جوليان في منصبه الجديد بالإشراف على جميع أنشطة بي أيه إي سيستمز في منطقة الشرق الأوسط، والعمل على صياغة وتشكيل استراتيجية الشركة لتطوير الأعمال، بالإضافة إلى العمل على تعزيز وجود الشركة في المنطقة. وتعد مهمة تعزيز الشراكات المحلية القائمة جزءاً أساسياً من اهتمامات جوليان، بالإضافة إلى عزمه على إقامة شراكات استراتيجية جديدة، ما سيوفر لبي أيه إي سيستمز المزيد من الخبرات المحلية التي تمكن الشركة من تقديم الحلول المصممة لتتناسب مع المتطلبات المحلية. ويعمل جوليان بشكل وثيق مع شبكة من مكاتب بي أيه إي سيستمز في منطقة الشرق الأوسط لمواصلة تنفيذ سياسات الشركة التي تتمثل في دعم الحكومات الإقليمية، وتوفير احتياجات الدفاع والأمن لحماية الأفراد والأمن القومي والبنية التحتية الحيوية. وقال جوليان: «مع تطلع الحكومات في الشرق الأوسط للمستقبل، من خلال التركيز على مجالات الهندسة والفضاء والابتكار لخلق مستقبل مستدام لسكانها، يسعدني مواصلة تعزيز برامج التعليم والصناعة الخاصة ببي أيه إي سيستمز، والتي تدعم هذه الخطط والأهداف الوطنية.وسنستمر في إقامة الشراكات والمبادرات لتطوير القدرات المحلية المستدامة لدول المنطقة».