الإمارات تستحوذ على %14.2 من الصناعات الورقية الخليجية

حاتم فاروق (أبوظبي)

استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 14.2% من إجمالي قيمة الاستثمارات المتراكمة الموظفة في مجال صناعة المنتجات الورقية في دولة مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي عدد مصانع بلغ 166 مصنعاً بنهاية العام 2015، بحسب تقرير صادر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك».

وكشف التقرير، الصادر أمس، أن الاستثمارات التراكمية الموظفة في مجال صناعة المنتجات الورقية بلغ 3.9 مليار دولار بنهاية عام 2015، متزايدة من حوالي 2.6 مليار دولار عام 2010، بنمو 49% تقريباً خلال هذه الفترة، وبنسبة مركبة سنوية بلغت 8.3%.

وتصدرت المملكة العربية السعودية الاستثمارات التراكمية بقيمة 3 مليارات دولار، وبمساهمة نسبية بلغت 77.5% من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون عام 2015 في قطاع صناعات المنتجات الورقية، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14.2%، ثم دولة الكويت بنسبة 4.6%، فسلطنة عمان بنسبة 2%، ثم دولة قطر، فمملكة البحرين بنسب قليلة.

وأشار التقرير إلى ازدياد عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات الورقية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع عددها من 346 مصنعاً عام 2010 إلى 459 مصنعاً عام 2015، بنمو 32.7% تقريباً.