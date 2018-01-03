النهاية السعيدة

تسعون دقيقة تفصل «الأبيض» الإماراتي عن امتلاك الكأس الذهبية، و«الأحمر» العُماني عن التتويج بنجمة ثانية في درة البطولات «خليجي 23»، في نهائي لا يحتاج إلى أدوات تحفيز، فكل طرف يدرك تماماً أهمية الفوز اليوم، وإضافة لقب إلى رصيد منتخب بلاده، بل ورسم البهجة على وجوه الجماهير.
نهائي «خليجي 23» قد يكون الأكثر حضوراً جماهيرياً لطرفين يلعبان خارج قواعدهما، ما يؤكد أن المباراة تمثل الكثير والكثير للمنتخبين، فلم يكن غريباً أن نسمع كل ساعة عن تخصيص طائرة لنقل الجماهير الإماراتية والعُمانية.
سلاح الجمهور لا أحد يستطيع أن يستهين به، فأغلب لاعبي المنتخبين ناشدوا جماهيرهم بالدعم والمساندة، فالجمهور قد يكون اللاعب رقم 1 في بعض الأوقات، وهو سلاح ذو حدين بطبيعة الحال، خاصة أن بعض اللاعبين لا يتحملون الضغط الجماهيري الذي يتحول أحياناً إلى ضغط سلبي.
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وبعيداً عن حسابات الفوز والخسارة في النهائي، نأمل جميعاً أن تخرج المباراة في أفضل صورة، لتكون «مسك ختام» واحدة من البطولات المميزة، سواء على المستوى التنظيمي، أو حتى الجماهيري، حتى المستوى الفني، البعض تجاوز الحديث عنه، نظراً لقوة المباريات، وظهور العديد من المواهب الواعدة..
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كلمة أخيرة
في المباريات النهائية، لا تنتظر أداءً جمالياً، أو جملة استعراضية، فالمباراة ستكون أشبه بلعبة الشطرنج، سيفكر خلالها كل فريق ألف مرة قبل أن يتقدم خطوة.