69 % من الشركات تخطط لتشغيل موظفين جدد في 2017

دبي الاتحاد

أظهر مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، مؤخراً بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، أن العديد من أصحاب العمل في المنطقة يخططون لتعيين موظفين جدد قريباً. حيث أظهر الاستبيان بأن نحو 7 من كل 10 من الشركات 69% في الإمارات تنوي التوظيف هذا العام.

أكد أكثر من نصف أصحاب العمل 52% في الإمارات عن نيتهم الأكيدة أو المحتملة في توظيف أشخاص جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ومن بين الشركات الإماراتية التي تخطط للتوظيف خلال هذه الفترة، عبّرت نحو نصفهن 45% عن نيتها بتوظيف أشخاص في المناصب المبتدئة، تلتها المناصب التنسيقية بنسبة 28%، في حين صرحت 27% من الشركات عن نيتها بالتوظيف في المناصب الإدارية.

من ناحية أخرى، صرّح معظم المجيبين في الإمارات عن نيتهم بتوظيف أشخاص في منصب «المسؤول التنفيذي للمبيعات» وذلك بنسبة 22%، بينما عبّر 15% عن نيتهم بتوظيف أشخاص في منصب «موظف خدمة العملاء».

أما بالنسبة لأكثر القطاعات التي تنوي التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فقد شملت الضيافة والترفيه والاستجمام، والموارد البشرية، بحسب أكثر من ثلثي المجيبين 67%. يليها قطاع الاستشارات وإدارة الأعمال بنسبة 57%. ووفقاً للدراسة، برز القطاع الخاص كأكثر القطاعات توظيفاً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث عبّرت 54% من الشركات المحلية كبيرة الحجم، و52% من الشركات المتعددة الجنسيات، و51% من الشركات الأخرى في القطاع الخاص عن نيتها الأكيدة أو المحتملة بالتوظيف.

وبالنسبة لتوقعات التوظيف المستقبلية، صرح أكثر من ثلثي أصحاب العمل في الإمارات 70% عن نيتهم بالتوظيف خلال العام القادم. وتواصل شركات القطاع الخاص باحتلال المركز الأول لتعيين موظفين جدد في هذا العام، بنسبة 69% من الشركات المحلية كبيرة الحجم، و69% من الشركات الأخرى في القطاع الخاص، و68% من الشركات متعددة الجنسيات، التي صرّحت عن نيتها الأكيدة أو المحتملة بالتوظيف.

وتجدر الإشارة إلى أن 75% من المجيبين في الإمارات صرّحوا بأن شركاتهم قامت بتوظيف أشخاص جدد خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: «تبدو توقعات التوظيف إيجابية في دولة الإمارات، حيث يخطط 69% من أصحاب العمل للتوظيف خلال العام القادم، مع نسبة 52% ممن عبّروا عن نيتهم بالتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن 39% من أصحاب العمل الذين يخططون للتوظيف، ينوون تعبئة 5 وظائف شاغرة على الأقل. هذه النسب ليست مفاجئة، إذ يتوفر على بيت.كوم حالياً أكثر من 10,000 وظيفة شاغرة. وسنواصل العمل مع أصحاب العمل في المنطقة لمساعدتهم على إيجاد أفضل الكفاءات. كما سنتابع عملنا في تمكين ودعم الباحثين عن عمل الذين سيستفيدون حتماً من هذه الوظائف الشاعرة».