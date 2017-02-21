«مواصفات» تستضيف «المنصة العالمية لصناعة الحلال»

دبي (الاتحاد)

تستضيف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» الاثنين المقبل «المنصة العالمية لصناعة الحلال» التي تتناول استشراف مستقبل تجارة الأغذية والمشروبات الحلال وتنظمه هيئة بمشاركة أكثر من 300 مسؤول من صناع القرار وخبراء دوليون في قطاع المعايير والمواصفات الحلال من دول العالم الإسلامي ومن أوروبا وآسيا والعديد من دول العالم، بحسب بيان أمس.

وتعقد «المنصة العالمية لصناعة الحلال» في فندق كونراد بدبي تحت رعاية معالي الدكتور‏‭ ‬راشد ‬أحمد ‬بن ‬فهد ‬وزير ‬الدولة ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬هيئة ‬الإمارات ‬للمواصفات ‬والمقاييس ‬تزامناً ‬مع ‬الدورة ‬السنوية ‬الثانية ‬والعشرين ‬لمعرض ‬الخليج ‬للأغذية «‬جلفود ‬2017» ‬الذي ‬تنطلق ‬فعالياته ‬يوم ‬الأحد ‬المقبل ‬ويقام ‬من ‬خلاله ‬معرض «‬عالم ‬الأغذية ‬الحلال» ‬الذي ‬يعد ‬أكبر ‬حدثٍ ‬سنوي ‬للأغذية ‬الحلال ‬في ‬العالم، ‬ويعقد ‬للعام ‬الرابع ‬على ‬التوالي ‬بمشاركة ‬أكثر ‬من ‬800 ‬شركة ‬منتجة ‬مصدّقة ‬ويستمر ‬على ‬مدى ‬خمسة ‬أيام ‬وينظمه ‬ويديره ‬ويستضيفه ‬مركز ‬دبي ‬التجاري ‬العالمي.

وأكد معالي الدكتور‏‭ ‬راشد ‬أحمد ‬بن ‬فهد ‬وزير ‬الدولة ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬هيئة ‬الإمارات ‬للمواصفات ‬والمقاييس ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬المنتدى ‬الدولي ‬لهيئات ‬اعتماد ‬الحلال، أن «‬المنصة ‬العالمية ‬لصناعة ‬الحلال» ‬التي ‬ستتضمن ‬3 ‬جلسات ‬عمل ‬رئيسية ‬تهدف ‬للتعريف ‬بمنظومة ‬الحلال ‬الإماراتية ‬التي ‬تعد ‬أول ‬منظومة ‬متكاملة ‬من ‬نوعها ‬بالعالم ‬ومميزاتها ‬وسبل ‬الاستعانة ‬بها ‬دولياً، ‬كما ‬تهدف ‬المنصة ‬إلى ‬الاطلاع ‬على ‬أفضل ‬الممارسات ‬العالمية ‬في ‬مجال ‬مواصفات ‬ومعايير ‬الحلال ‬الأغذية ‬والمعايير ‬الحلال ‬و ‬توفير ‬قنوات ‬تواصل ‬بين ‬الأطراف ‬والمؤسسات ‬المعنية ‬والمهتمة ‬بصناعة ‬الحلال ‬من ‬القطاعين ‬الحكومي ‬والخاص.

وقال معاليه إن الهيئة سوف تستعرض خلال المنصة‏‭ ‬جهودها ‬وخطواتها ‬المتخذة ‬لـ«‬عولمة ‬المواصفات ‬الحلال»، ‬مشيراً ‬معاليه ‬إلى ‬أن ‬الإقبال ‬الكبير ‬من ‬قبل ‬مؤسسات ‬وجهات ‬رئيسة ‬إقليمية ‬وعالمية ‬في ‬قطاع ‬الحلال ‬والتأكيدات ‬التي ‬تلقتها ‬هيئة ‬الإمارات ‬للمواصفات ‬والمقاييس ‬للمشاركة ‬في «‬المنصة ‬العالمية ‬لصناعة ‬الحلال» ‬التي ‬تعقد ‬لأول ‬مرة ‬بالمنطقة ‬يظهر ‬المكانة ‬التي ‬أصبحت ‬تتمتع ‬بها ‬الدولة ‬كمركز ‬محوري ‬في ‬مجال ‬المواصفات ‬والمقاييس ‬ليس ‬على ‬المستوى ‬الإقليمي ‬فحسب، ‬ولكن ‬على ‬المستوى ‬الدولي. وسيحضر جلسات المنصة التي سيفتتحها معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد العديد من المسؤولين رفيعي الشأن من بينهم عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى الدولة ومسؤولين من جهات تقييم المطابقة وجهات الاعتماد الدولية والمصنعين والتجار، حيث تضم قائمة المتحدثين الرئيسين بجلسات المنصة نحو 11 من المسؤولين وصناع القرار والخبراء في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات الحلال.

وستبحث «المنصة العالمية لصناعة الحلال» خلال جلسات عملها مجموعة من الموضوعات المتعلقة بصناعة وتطويرها الحلال عالمياً تركز على 3 محاور رئيسة تتناول دور الاعتماد في منظومة الحلال والتطور في مواصفات وشهادات «الحلال» والانتقال الذكي إلى «صناعة الحلال».