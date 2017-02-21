انخفاض طفيف لمتوسط الإيجار في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة

أبوظبي (الاتحاد)

أشار تقرير القطاع العقاري في الإمارات الشمالية الربع الرابع من العام‏ ‭ ‬2016 ‬ والذي اصدرته شركة استيكو، إلى ‬انخفاض ‬متوسط ‬الإيجار ‬في ‬الشارقة ‬وعجمان ‬والفجيرة‭ ‬بنسبة ‬1%.

وقال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة «أستيكو»: «من المتوقع أن نشهد المزيد من الانخفاض في العام 2017 إذا استمر حجم المعروض من العقارات ذات الأسعار المعقولة بالضغط على حجم الطلب في الإمارات الشمالية.

ونتوقع أن تشهد الشارقة وعجمان انخفاضاً أكبر في متوسط الإيجارات بالمقارنة مع رأس الخيمة وأم القيوين». وانخفضت إيجارات الشقق في الشارقة خلال العام 2016 بنسبة 3%، ليبلغ متوسط إيجار الشقة بغرفة نوم واحدة نحو 31 ألف درهم سنوياً.

وكانت بلدية الشارقة قد أعلنت في الربع الثالث من العام التالي عن رفع نسبة رسوم تصديق عقود الإيجار من 2% إلى 4% من قيمة الإيجار السنوي، ما أدى بالتالي إلى انخفاض عدد انتقالات المستأجرين داخل الإمارة. ولهذا قام بعض المالكين في الشارقة بعرض فترات مجانية وخطط سداد أكثر مرونة من أجل الحفاظ على المستأجرين الحاليين وجذب مستأجرين جدد.

كما انخفضت معدلات إيجار الشقق السكنية في رأس الخيمة بنسبة 1% على أساس سنوي، على الرغم من تسجيل زيادة بنسبة 2% في بعض المشاريع السكنية مثل قرية الحمرا وميناء العرب بفضل الميزات والمرافق الإضافية التي توفرها للساكنين.

وقال جون ستيفنز: «من المتوقع حدوث انخفاض في متوسط الإيجار في بعض المشاريع السكنية مع تسليم أكثر من 1400 وحدة سكنية في جزيرة المرجان، لتتاح بذلك خيارات أكثر للمستأجرين». وانخفض متوسط إيجار الشقق السكنية في عجمان بنسبة 2% في العام 2016، ليصبح معدل إيجار الشقة بغرفة نوم واحدة نحو 31 ألف درهم سنوياً.