انخفاض طفيف لمتوسط الإيجار في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة

أبوظبي (الاتحاد)
أشار تقرير القطاع العقاري في الإمارات الشمالية الربع الرابع من العام 2016 والذي اصدرته شركة استيكو، إلى انخفاض متوسط الإيجار في الشارقة وعجمان والفجيرة بنسبة 1%.
وقال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة «أستيكو»: «من المتوقع أن نشهد المزيد من الانخفاض في العام 2017 إذا استمر حجم المعروض من العقارات ذات الأسعار المعقولة بالضغط على حجم الطلب في الإمارات الشمالية.
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وكانت بلدية الشارقة قد أعلنت في الربع الثالث من العام التالي عن رفع نسبة رسوم تصديق عقود الإيجار من 2% إلى 4% من قيمة الإيجار السنوي، ما أدى بالتالي إلى انخفاض عدد انتقالات المستأجرين داخل الإمارة. ولهذا قام بعض المالكين في الشارقة بعرض فترات مجانية وخطط سداد أكثر مرونة من أجل الحفاظ على المستأجرين الحاليين وجذب مستأجرين جدد.
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وقال جون ستيفنز: «من المتوقع حدوث انخفاض في متوسط الإيجار في بعض المشاريع السكنية مع تسليم أكثر من 1400 وحدة سكنية في جزيرة المرجان، لتتاح بذلك خيارات أكثر للمستأجرين». وانخفض متوسط إيجار الشقق السكنية في عجمان بنسبة 2% في العام 2016، ليصبح معدل إيجار الشقة بغرفة نوم واحدة نحو 31 ألف درهم سنوياً.