«غرفة الشارقة» تنظم جولة في الإمارة للدبلوماسيين

الشارقة(الاتحاد)

تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة بعد غد، جولة اقتصادية لرؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وقريناتهم المقيمين في الدولة إلى عدد من أبرز معالم الشارقة الحضارية والسياحية والثقافية، بالتعاون مع عدد من الدوائر الحكومية المحلية.

وتندرج هذه الجولة الاقتصادية التي تنظمها إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة في إطار سعي الغرفة إلى تعزيز علاقات التعاون والتواصل مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثليات التجارية لدى الإمارات، والمساهمة في التعريف بالإمارة والترويج، لما حققته من تطوير وتحديث في مختلف الميادين.

وقال خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن الجولة الاقتصادية للدبلوماسيين التي تنظمها الغرفة بوتيرة دورية كل عامين، تأتي هذه السنة للإضاءة على جهود إمارة الشارقة في تحسين كافة مناحي الحياة، وتستلهم مفهوم «الشارقة مدينة التناغم البيئي المستدام». وأضاف أن الجولة واحدة من المبادرات التي تنعكس إيجاباً على مستوى التعاون الاقتصادي بين الشارقة ومختلف الدول الصديقة، وهي تصب في خدمة مجتمع الأعمال المحلي بالدرجة الأولى، من خلال تشجيعها على الاستثمار في الإمارة، والتعريف بالدور الإقليمي الذي تلعبه الشارقة على المستوى الاقتصادي والتجاري، إلى جانب الترويج لفرص الأعمال المتاحة والمزايا الجاذبة على مختلف الصعد، الاقتصادية والسياحية والثقافية.

وتشمل الجولة الاقتصادية للدبلوماسيين عدداً من المرافق التي تعكس مدى الحداثة التي حققتها الشارقة في قطاعاتها كافة، وخصوصا في مجال المشاريع التنموية وتطوير المرافق العامة، وتنظيم الأنشطة والفعاليات في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية والتعليمية والخدمية، إلى جانب تقديم نبذة عن أهم المشروعات المستقبلية المقبلة التي تخطط لها الشارقة.