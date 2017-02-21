«كهرباء الشارقة» تبحث شراكة استراتيجية مع «لارسن الهندية»

الشارقة (الاتحاد)

تنفذ هيئة كهرباء ومياه الشارقة مشروعات لرفع كفاءة المحطات بنسبة 50%، وتقليل فاقد الشبكات، حسب ما أشار الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة، خلال لقائه وفداً من شركة «لارسن آند توبرو» الهندية للهندسة والإنشاء، لبحث آفاق التعاون.

وذكر بيان للهيئة أمس أن الليم أخبر وفد «لارسن آند توبرو» أن الهيئة تسعى إلى عقد استراتيجيات مع الهيئات والشركات العالمية ومراكز الأبحاث لتطوير شبكات ومحطات إنتاج وتوزيع الطاقة والمياه، وتنفيذ المشروعات بأفضل المواصفات العالمية، مستعرضاً أبرز مشروعات الهيئة الحالية والمستقبلية وملامح استراتيجيتها لعام 2020.

وأشار الليم إلى أن الهيئة على وشك الانتهاء العام الجاري من تنفيذ محطتين للتوزيع جهد 132 كيلو فولت، إضافة إلى 10 محطات توزيع جهد 33 كيلو فولت، وتغيير الكابلات وتعديل الشبكات بالمناطق القديمة، لتقديم أفضل الخدمات لسكان الشارقة وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، قال رئيس وفد «لارسن آند توبرو»، برافين جوبال، مدير عام المبيعات: «إن النمو والتطور السريع لهيئة كهرباء ومياه الشارقة يشكل دافعاً قوياً لتفعيل التعاون مع الهيئة في مجالات عدة، للمساهمة في نمو إمارة الشارقة».