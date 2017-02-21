«أدنــوك» توقّع اتفاقية امتياز مع «الصينية للطاقة» بنسبة ٪4

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس اتفاقية امتياز مع الشركة الصينية المحدودة للطاقة بنسبة 4% في حقول أبوظبي النفطية البرية التابعة لشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية «أدكو»، مقابل رسم مشاركة يبلغ 3.3 مليار درهم (888 مليون دولار). ووقع الاتفاقية في مبنى «أدنوك» بأبوظبي معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، عضو المجلس الأعلى للبترول، ويي جيانمينج، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية المحدودة للطاقة.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تم عقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع الشركة الصينية المحدودة للطاقة بما يحقق القيمة الأمثل لمواردنا على المدى الطويل. ونحن على ثقة في أن الشركة الصينية المحدودة للطاقة ستقوم بدور مكمّل للخبرات الفنية لشركائنا الحاليين، وستعززها بديناميكيات جديدة من خلال خبرتها المالية والتجارية والاستثمارية».

وأضاف: «إلى جانب تطبيق استراتيجية أدنوك 2030 للنمو وخطة العمل التنفيذية للسنوات الخمس القادمة، نعتزم مواصلة التعاون مع الشركاء المتميزين القادرين على تقديم قيمة إضافية لمختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز بما يمتلكونه من خبرات تكنولوجية ومالية عالمية المستوى وحضور راسخ في الأسواق».

وتعد الشركة الصينية المحدودة للطاقة ضمن أكبر 10 شركات تتبع القطاع الخاص في الصين ومختصة في قطاعات الطاقة والخدمات المالية.

من جانبه، قال يي جيانمينج: «نحن سعداء بتعزيز علاقتنا مع أدنوك من خلال هذا الامتياز الذي يتيح لنا المشاركة في أنشطة استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من الحقول البرية في أبوظبي، إلى جانب تعزيز قدرة الشركة الصينية المحدودة للطاقة على الاستفادة من احتياطيات النفط والتداول في الأسواق المفتوحة».

وأضاف: «تعزز هذه الاتفاقية مجالات التعاون والتكامل بين احتياطيات أدنوك في الحقول البرية ومنشآتنا للتخزين في الصين وجنوب شرق آسيا. فمن خلال إنشاء ممر للطاقة بين الصين والشرق الأوسط وأوروبا، يمكننا ربط السوق الصينية مع كل من موارد أبوظبي في قطاع الاستكشاف والتطوير من جهة ومع الأسواق الأوروبية من جهة أخرى».

وتمتلك الشركة الصينية المحدودة للطاقة حصة أغلبية في شركة كازاخستان الوطنية للنفط والغاز «كازموناي جاز العالمية»، إضافة إلى استثمارات في قطاع الطاقة في الصين، وأفريقيا، وأوروبا، ومنطقة آسيا - المحيط الهادي. وقامت ببناء منشآت تخزين النفط على نطاق واسع في الصين، كما تمتلك محطات للنقل والشحن وتزويد الوقود بفرنسا، وإسبانيا، ورومانيا، والعديد من دول حوض البحر المتوسط والبحر الأسود. كما تعمل على تطوير آلية لسوق احتياطيات النفط تجمع بين أوروبا والشرق الأوسط والصين.

وبتوقيع هذه الاتفاقية، تكتمل امتيازات حقول النفط البرية التابعة لشركة «أدكو» في أبوظبي، حيث تنضم الشركة الصينية المحدودة للطاقة إلى «بي بي» البريطانية التي تدير حصة 10%، وتوتال الفرنسية (10%)، والشركة الوطنية الصينية للبترول (8%)، وإنبكس اليابانية (5%)، وجي إس إنرجي من كوريا الجنوبية (3%). فيما تحتفظ أدنوك بنسبة 60% التي تشكل الغالبية في امتيازات «أدكو» للحقول النفطية البرية.