منصور بن زايد يحضر الملتقى الأول لموظفي «مبادلة للاستثمار»

أبوظبي (وام)

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مبادلة للاستثمار»، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة في الشركة، أمس، جانباً من أعمال الملتقى الأول لموظفي الشركة الجديدة بعد دمج «آيبيك» و«مبادلة».

واطلع سموه خلال حضوره الملتقى على الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها كل من «مبادلة» و«آيبيك» قبل الدمج، والتي تم عرضها في شريط وثائقي سلط الضوء على أبرز تلك الإنجازات والشركات والأصول التي نفذتها، مثل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وجزيرة المارية، وحرم الجامعات، ومحطات توليد الكهرباء النظيفة من الطاقة الشمسية أو الرياح، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وغلوبل فاوندريز، وغيرها.

وفي ختام الملتقى، الذي شارك فيه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، والعاملون البالغ عددهم 1300 موظف، عاهد الجميع القيادة الرشيدة على المضي قدماً، متراصين متوحدين، متخذين من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس إدارة مبادلة للاستثمار، «البيت متوحد»، نهجاً ومنارة يهتدون بها، وعبروا عن التزامهم بهذا العهد، بالتوقيع على لوحة العهد التي كتبوا عليها «البيت بفضل الله متوحد»، والتي ستثبت فوق جدار العهد في بهو الشركة الجديدة.

وبادلهم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العهد، وشارك بالتوقيع على لوحة العهد وسط جموع الموظفين الذين عبروا عن حبهم وتقديرهم وولائهم لسموه وللقيادة الرشيدة.

وكان معالي خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، قد ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للملتقى، هنأ فيها الموظفين بانطلاقة الشركة الجديدة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافها وطموحاتها، بما يساهم في تحقيق المهمة الموكلة إليها من قبل حكومة أبوظبي.