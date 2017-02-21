جواو يشارك مع العين في «طائرة الخليج»

أسامة أحمد (دبي)

تعاقدت شركة العين للألعاب الرياضية مع جواو جوسن نيتو لاعب نادي الشرطة ومنتخب قطر للمشاركة مع الفريق الأول للكرة الطائرة كلاعب خليجي في النسخة 36 لبطولة الأندية الخليجية التي تستضيفها قطر من 6 إلى 17 مارس المقبل.

ويستهل «الزعيم» حامل لواء «طائرة الإمارات» مشواره في الحدث بملاقاة الهلال السعودي 8 مارس المقبل فيما يخوض مباراته الثانية 9 مارس أمام العربي القطري على أن يلعب مباراته الثالثة 11 مارس أمام السلام العُماني فيما يؤدي مباراته الرابعة 14 مارس أمام دار كليب البحريني ويخوض مباراته الخامسة 15 مارس أمام الريان القطري ويختتم مشواره في البطولة بلقاء الأهلي البحريني 17 مارس.

ويغادر «الزعيم» للمشاركة في البطولة يوم الثلاثاء المقبل من الملعب إلى مطار دبي حيث يخوض مباراته أمام الشباب بالصالة الخضراء والتي تم تقديمها من الجولة الثالثة عشرة للدوري.

كما سيخوض «البنفسج» مباراته المقبلة في الدوري ضمن الجولة 12 يوم الجمعة المقبل أمام الجزيرة والذي يسعى من أجل المحافظة على موقعه الصداري دون خسارة بعد فوزه الماراثوني في الجولة الماضية أمام بني ياس 3 - 2.