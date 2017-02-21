5 أندية ترفض تعديل جدول مباريات «أقوياء اليد»

رضا سليم (دبي)

رفضت أندية اليد تعديل جدول مباريات الدور الثاني لدوري الرجال، بعد انسحاب الفريق الدولي «دي أي أتش سي» بعد 5 جولات من الدور الأول، وهو ما دفع الاتحاد إلى مخاطبة الأندية لإجراء تعديل على جدول الدور الثاني من عدمه، إلا أن 5 أندية هي الشارقة والنصر والوصل والأهلي والشعب رفضت التعديل، وأقرت باستمرار المباريات بنظامها السابق وطبقاً للجدول الذي تم اعتماده من بداية الموسم، فيما وافقت 3 أندية فقط، هي الجزيرة والشباب والعين على إجراء قرعة جديدة وإعادة توزيع المباريات، وبناء عليه قررت لجنة المسابقات الإبقاء على الجدول السابق.

جاء انسحاب الفريق الدولي ليقلص عدد الأندية المشاركة في الدوري إلى 8 فرق، واستمرار الدوري بنظامه السابق سيمنح فريقين راحة في كل جولة وتقام 3 مباريات فقط، بينما كان التعديل سيضع الفرق الثمانية في مواجهة بعضهم البعض، وبالتالي ستتقلص أيام المسابقة والجولات، وهو ما يمنح لجنة المسابقات الحق لإلغاء الجولات المضغوطة، في ظل مشاركة الشارقة في البطولة الخليجية الشهر المقبل.

ولجأت لجنة المسابقات إلى ترك الخيار للأندية حتى لا يحدث اعتراض على إعادة قرعة الدور الثاني، والذي سينطلق يوم الثلاثاء المقبل بالجولة التاسعة، بعدما تأجلت جولة الجمعة والسبت بسبب إقامة بطولة دبي الدولية للشاطئية والتي يشارك فيها عدد كبير من لاعبي الأندية الحاليين مع المنتخب.

وتلقى الاتحاد احتجاج الشارقة على مباراته أمام النصر في الجولة الثامنة والأخيرة من الدور الأول للدوري، والتي يطالب فيها بإعادة المباراة بسبب خطأ فني، وتم تحويل الشكوى إلى لجنة المسابقات للبت فيها والرد على الشارقة طبقاً للوائح والقوانين، على أن يتم الرد قبل بدء الجولة المقبلة في الدوري.