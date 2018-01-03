خليفة الجرمن: لاعبونا على قدر المسؤولية

الكويت (الاتحاد)
شدد خليفة الجرمن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على ثقته الكبيرة في إمكانيات وقدرات لاعبينا لإكمال مهمتهم في «خليجي 23» بنجاح، والتتويج باللقب، وبالتالي إسعاد الشعب الإماراتي الذي ينتظر الفرحة، معتبراً أن لاعبينا على قدر المسؤولية، وسيظهرون بصورة مشرفة في لقاء اليوم.
وأضاف أن اتحاد الكرة حريص على توفير كل الدعم والمساندة للاعبين، من أجل خوض اللقاء في أفضل الظروف، وتقديم حقيقة مستواهم وإمكانياتهم، مشدداً على أن الأبيض يملك نخبة من اللاعبين المميزين على مستوى المنطقة والذين يستحقون التواجد في المباراة النهائية والمنافسة على الكأس.
|
|