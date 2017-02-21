غابش.. 135 مباراة في «دولية» دبي للسلة

علي معالي (دبي)

أدار حكمنا المخضرم يعقوب غابش، مباراتين في يوم واحد في ثالث أيام بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 28 والمقامة حالياً على صالة النادي الأهلي، والتي تستمر منافساتها حتى السبت المقبل، انطلقت الأولى في الخامسة مساء، حيث فاز هومنتمن اللبناني على بال أبوف أول الأميركي 88 - 80، والثانية في التاسعة مساء، وتفوق الحكمة اللبناني على مايتي سبورت الفلبيني 95 - 92 ليصل رصيده في إدارة مباريات البطولة إلى 135 مباراة.

وجاءت بداية غابش مع البطولة منذ 28 سنة، وهو الحكم الوحيد الذي انطلق معها وظل مستمراً حتى الآن، ويعد غابش «55 سنة»، أكبر حكم في ميدان اللعبة ليس فقط في الإمارات بل في الخليج والدول العربية، حيث دخل سلك التحكيم 1984، وحصل على الشارة الدولية 1993 من الأردن.

وعلى الرغم من غياب السلة الإماراتية عن «دولية دبي» بانسحاب الشباب والأهلي من ميدان السباق، فإن التحكيم الإماراتي كان العلامة البارزة بوجود يعقوب غابش ومعه سالم الزعابي كمواطنين، إضافة إلى بقية الحكام، منهم حسن حاجي ومحيي الدين خطاب وهيثم قوجه وعامر سيجري، وأشرف جاد ومحمود السيد.

وقال غابش «دولية دبي من البطولات المحببة إلى قلبي، خاصة في بداياتها عندما كانت هناك الكثير من الفرق الأوروبية تشارك إلى جانب عدد من الحكام الأوروبيين»، مشيرا إلى تقدم اللعبة أوروبياً على مستوى اللاعبين والحكام الذين كانوا مصدر إلهام لنا.