العالم يتابع تحدي العقول في «الجائزة الكبرى للشطرنج»

رضا سليم (دبي)

خطفت بطولة العالم للجائزة الكبرى للشطرنج التي يستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة أفضل 18 لاعباً على مستوى العالم، الأضواء في كل أرجاء العالم، حيث يتابع 600 مليون لاعب شطرنجي عبر شبكة الإنترنت، وهي الإحصائية التي خرج بها الاتحاد الدولي عن ممارسي اللعبة المسجلين في العالم، وينقل الاتحاد الدولي البطولة على الهواء مباشرة عبر عدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في اللعبة بما فيها الموقع الرسمي للبطولة والموقع الرسمي للاتحاد الدولي.

ويوجد فريق إعلامي دولي متخصص في نقل المباريات الشطرنجية على الشبكة العنكبوتية، في الوقت الذي تتفاعل فيه مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث العالمي خاصة بعد كل جولة والتعليقات على النتائج، بالإضافة إلى التوقعات.

وسيطر التعادل على الجولة الثانية من البطولة، حيث شهدت 6 تعادلات، بينما جاء الفوز على 3 طاولات فقط، وانفرد الفرنسي مكسيم فاشيير بصدارة البطولة بعد الجولة الثانية محققاً العلامة الكاملة بالفوز في مباراتين متتاليتين، ليحصد أول نقطتين في البطولة، وجاء الإنجليزي مايكل آدامز في المركز الثاني برصيد 1.5 نقطة، وتقاسم معه المركز الأذربيجاني شهريار مامدياروف وتساوى 12 لاعباً في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما جاء في المركز الرابع الروسي توماشوفسكي والصيني لي تشاو بينما جاء لاعبنا سالم عبدالرحمن في المركز الأخير بالترتيب العام بعد الجولة الثانية عقب خسارته مباراتين إلا أن سالم ما زال أمامه 7 جولات للتعويض.

أما عن تفاصيل الجولة الثانية، فعلى الطاولة الأولى حقق المصنف الأول على البطولة الأستاذ الدولي الكبير الفرنسي مكسيم فاشيير لاجراف فوزه الثاني على التوالي على حساب الأستاذ الدولي الكبير المجري ريتشارد رابورت في مباراة بعيدة تماماً عن الأفكار والتحليلات الشطرنجية المدروسة.