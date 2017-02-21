الذئاب يفترس مهرة في الثواني الأخيرة

دبي (الاتحاد)

ضربت المفاجآت كأس جوليوس باير الذهبي للبولو المقامة حالياً بمنتجع ونادي الحبتور للفروسية والبولو، بعدما فاز فريق الذئاب على فريق مهرة، في الثواني الأخيرة، 10-9، فيما تفوق فريق الحبتور على فريق بنجاش 11-8 في الجولة التي أقيمت أمس الأول ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

وتشهد المنافسات اليوم، مباراتين في اليوم الثالث حيث تجمع المباراة الأولى في الثانية عصراً بين فريقي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وزيدان بقيادة السعودي عمرو زيدان وهي مباراة أشبه بنهائي مبكر فيما تقام المباراة الثانية بين فريقي ديزرت بالم بقيادة طارق البواردي وأبوظبي بقيادة فارس اليبهوني وتنطلق في الرابعة عصراً.

أما عن تفاصيل المباراة الأولى، بين الذئاب ومهرة، فقد شهد الشوط الأول تقدم الذئاب 3 - 2، ثم تقدم مهرة في الشوط الثاني بعد أن أحرز ثلاثة أهداف متتالية، ليستمر تقدم مهرة في الشوط الثالث الذي أنهاه لمصلحته 7 - 4.

ونشط فريق الذئاب وسجل ثلاثة أهداف فيما أحرز فريق مهرة هدفاً ليضيق الفارق ليصبح هدفاً واحداً وكان الجمهور على موعد مع قمة الإثارة في الشوط الخامس ففي البداية أضاف مهرة هدفه التاسع والأخير فيما ظل الذئاب متحفزين للحظة الانقضاض فاحرزوا الهدف الثامن وأضاف مانويل كريسبو الهدف التاسع لترتبك خطوط فريق مهرة الذي لم يصدق أنه سيلعب وقتاً إضافياً إلا أن الذئاب انقض على نقاط الفوز بعد أن نجح في إحراز هدف الفوز.