نهائيات ناشئي وشباب دوري الجودو مارس وأبريل

أبوظبي (الاتحاد)

عقد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج اجتماعاً مع شعبة الجودو، أمس الأول بمقر الاتحاد تم خلاله استعراض الترتيبات الخاصة بإقامة الجولات الختامية لمنافسات فردي بطولة (إيبيك) للجودو للموسم الحالي، التي تنطلق جولتها الأولى لفئات الناشئين والأشبال يوم 10 مارس المقبل، فيما تقام البطولة الثانية لفئة الشباب لـ17 و20 سنة 10 أبريل المقبل.

حضر الاجتماع محمد جاسم أمين السر المساعد مشرف الجودو وخليفة القبيسي من اللجنة الإدارية ومثل اللجنة الفنية الدكتور سلام الخطاط والخبير الفني للاتحاد الياباني تويواكي يونيدا ومساعده أشرف حسين، بجانب رئيس لجنة الحكام أحمد البلوشي وسكرتارية الاتحاد، واستمع رئيس الاتحاد للتقارير الفنية والإدارية والتنظيمية، لبطولة دوري الجودو للفرق التي اختتمت مؤخراً في نسختها الخامسة على التوالي، وأسفرت عن احتفاظ الجزيرة باللقب على مستوى الفئتين، والتي شهدت مشاركة 16 فريقاً على مستوى المجموعتين.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رعاية شركة الاستثمارات الدولية البترولية (آيبيك) ودورها في دعم مسيرة الاتحاد، والتي تمثل الدور التسويقي الرائع للمؤسسات الوطنية في دعم قطاع الشباب والرياضة ورياضة الإمارات بشكل عام والاتحاد على وجه الخصوص.

وأشاد رئيس الاتحاد بجهود الأندية وتعاونها الصادق مع الاتحاد خلال المرحلة الماضية، موجهاً بضرورة توفير أقصى درجات الاهتمام بالجولتين المتبقيتين لبطولة آيبيك التي تحظى باهتمام خاص من مجلس إدارة الاتحاد للمشاركة الإيجابية للأندية الأعضاء، مع التأكيد على حضور الجهاز الفني للمنتخبات العمرية للوقوف على مستويات اللاعبين الصاعدين الذين ظلت تفرزهم تلك البطولة التي تحوز اهتمام مختلف الأندية، والذي يمثل دعماً لمنتخبات الجودو العمرية التي حققت الكثير من المكاسب لجودو الإمارات في الموسم الماضي، على مستوى البطولات الخليجية والعربية والآسيوية لتلك الفئات العمرية التي حققت الكثير من الألقاب.

واطلع على الشروط العامة للبطولة المقبلة، التي تقام جميع مبارياتها بصالة الاتحاد الرئيسة، حيث تحدد موعد البطولة التي تبدأ بعملية الميزان، فيما تنطلق المنافسات من الحادية عشرة صباحاً مع التأكيد على إرسال أسماء اللاعبين المشاركين وفقاً للائحة قبل ثلاثة أيام من موعدها، وتحديد أوزانهم وتاريخ منافسات مجموعتهم، ولا يسمح بالمشاركة إذا تأخر النادي عن الموعد المحدد لتقديم الأسماء المشاركة، مع التأكيد على تقيد اللاعبين بالأعمار المحددة لكل فئة بهدف توفير أكبر قدر من التكافؤ بين اللاعبين ولا يسمح لأي لاعب بالمشاركة في أكثر من فئة عمرية واحدة مع التأكيد على تقديم الأوراق الثبوتية حسب اللائحة.

كما اطلع محمد بن ثعلوب على الجوانب الخاصة بالأجهزة الفنية التي يجب عليها الالتزام باللوائح الخاصة بالمدربين خلال منافسات البطولة التي تقام بنظام الدوري من دور واحد، فيما حددت اللائحة أوزان المنافسات التي حددت أعمار المشاركين ما بين 11 و20 سنة.