مبارزة الوحدة تخطو بثبات نحو القمة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكملت لعبة المباراة في الوحدة 6 أشهر منذ إشهارها في يوليو الماضي، في خطوة مثلت تعزيزاً لوجود الألعاب القتالية ضمن أنشطة شركة الوحدة للألعاب الرياضية، وجاء التأسيس من القاعدة وبخطة واضحة تنشد تكوين فريق قوي في المستقبل القريب، على مستوى الجنسين السيدات والرجال، وأن يكون لعنابي المبارزة حضور قوي في الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

وجاءت الانطلاقة بتكوين فريق للسيدات تحت 15 سنة ضم 15 من اللاعبات الناشئات، ونفس الفئة والعدد على مستوى الرجال، حيث دشن الفريقان تدريباتهما وأيضاً مشاركاتهما في البطولات المحلية، أثبتا في فترة وجيزة أنهما يسيران في الطريق الصحيح رغم أن الحديث عن تقييم تجربتهما ما زال مبكراً جداً.

وكان عنابي الناشئين قد حقق المركز الثالث في بطولة الشارقة، بينما حققت الناشئات فضية في سلاح الشيش بالبطولة التي أقيمت في كلباء، عن طريق اللاعبة عائشة الهاملي.

ويؤدي الفريقان تدريبات منتظمة يتدرب الأولاد في أكاديمية النادي للجوجيستو، بينما تدرب الفتيات بمدرسة الآفاق بأبوظبي.