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عمرها لم يتعدَّ 6 أشهر

مبارزة الوحدة تخطو بثبات نحو القمة
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تاريخ النشر: الثلاثاء 21 فبراير 2017

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكملت لعبة المباراة في الوحدة 6 أشهر منذ إشهارها في يوليو الماضي، في خطوة مثلت تعزيزاً لوجود الألعاب القتالية ضمن أنشطة شركة الوحدة للألعاب الرياضية، وجاء التأسيس من القاعدة وبخطة واضحة تنشد تكوين فريق قوي في المستقبل القريب، على مستوى الجنسين السيدات والرجال، وأن يكون لعنابي المبارزة حضور قوي في الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

وجاءت الانطلاقة بتكوين فريق للسيدات تحت 15 سنة ضم 15 من اللاعبات الناشئات، ونفس الفئة والعدد على مستوى الرجال، حيث دشن الفريقان تدريباتهما وأيضاً مشاركاتهما في البطولات المحلية، أثبتا في فترة وجيزة أنهما يسيران في الطريق الصحيح رغم أن الحديث عن تقييم تجربتهما ما زال مبكراً جداً.

وكان عنابي الناشئين قد حقق المركز الثالث في بطولة الشارقة، بينما حققت الناشئات فضية في سلاح الشيش بالبطولة التي أقيمت في كلباء، عن طريق اللاعبة عائشة الهاملي.

ويؤدي الفريقان تدريبات منتظمة يتدرب الأولاد في أكاديمية النادي للجوجيستو، بينما تدرب الفتيات بمدرسة الآفاق بأبوظبي.

وأكد خالد الهنائي، المدير التنفيذي لشركة الوحدة للألعاب الرياضية، أن الرضا كبير في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالمبارزة في النادي، والتي ضم تأسيسها بناء على توجيهات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، وبمتابعة ودعم علي سعيد المزروعي رئيس مجلس إدارة النادي، مبيناً أن الرضا كبير على المستويات التي يقدمها الفريقان (الناشئين والناشئات)، خاصة أن التكوين اعتمد على النوعية وليس الكم، واللاعبين واللاعبات الـ30 الذين انطلقت بهم اللعبة، يملكون المهارة وينتظرهم مستقبل واعد خاصة في ظل العمل المستمر على صعيد التدريبات والمشاركات خلال الفترة المقبلة، كما أنهم يمثلون قاعدة سليمة للبناء للمستقبل وتكوين فرق قادرة على التمثيل المشرف للنادي والدولة، والمنافسة على الألقاب. ... المزيد
     
 

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