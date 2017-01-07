«المختبر الذكي» يجري 820 فحصاً لتطبيقات حكومية

يوسف العربي (دبي)

أجرى «المختبر الذكي» أحد أقسام مركز إبداع الحكومة الذكية ما يفوق 820 اختباراً لأكثر من 400 تطبيق حكومي ذكي لضمان جودتها وأمانها، وتوافقها مع المعايير الموثوقة، حسب تقرير حديث للهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.

وأوضح «المختبر الذكي» الذي يهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين بالخدمات المقدمة عبر الهواتف النقالة من خلال تحسين جودة وأمن التطبيقات على الهواتف النقالة، أنه أجرى 400 اختبار لتطبيقات على منصة «أندرويد»، ومثلها على منصة «أي أو إس»، بالإضافة إلى 20 اختباراً تطبيقياً على منصات أخرى مثل «بلاك بيري» وغيرها.

وتتألف خدمة اختبار التطبيقات على الهواتف النقالة من بيئة وأدوات ذكية قادرة على اختبار التطبيقات في الجهات والمناطق الحيوية، وتساعد هذه الخدمة الجهات الحكومية على تحديد مجالات التحسين قبل إطلاق التطبيقات الخاصة بها.

ويقوم «المختبر الذكي» بإخضاع التطبيقات للاختبارات التقنية اللازمة، ومن ثمّ رفع تقارير مفصلة للجهات الحكومية عقب الانتهاء من عملية الاختبار ليكون مرجعاً علمياً لها، كما يقوم المختبر بدور المرشد لمتجر تطبيقات حكومة الإمارات.