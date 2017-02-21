  • الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1438هـ - 21 فبراير 2017م

سالم القاسمي يتوج الفائزين ويشيد بنجاح البطولة

بني ياس يسيطر على «الفلوريه» في «مبارزة الاتحاد»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 21 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

سيطر لاعبو بني ياس على المراكز الأربعة الأولى في مسابقة سلاح الفلوريه لبطولة الاتحاد للمبارزة للشباب تحت 20 سنة والتي استضافتها صالة المعارف الرياضية بمنطقة الراشدية بدبي، وحسم عبدالرحمن فتحي اللقب لصالحه بعد فوزه على زميله حمد الجلاف 15 - 9 وحصل الشقيقان مبارك وعلي البلوشي على المركز الثالث.

وفاز عمران شهداد لاعب مركز دبي بلقب مسابقة سلاح «سيف الايبيه» بعد تغلبه في المباراة النهائية على البريطاني شان لالفان لاعب أكاديمية ام كي اف ايه 15 - 12.

وحقق خالد العبري لاعب بني ياس لقب بطولة السيف العربي «السابر» بعد فوزه بجداره على زميله جاسم المرزوقي في النهائي 15 - 10.

وشهد حفل ختام البطولة أمس الأول المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد وحسين الغزال الشامسي عضو مجلس الإدارة وفراس عزيز بن درويش الأمين العام لجائزة الخير للعمل التطوعي وتوجا الفائزين بالمراكز الأولى وطاقم تحكيم المباريات.

وأقيم خلال البطولة التي استمرت يومين 6 مسابقات بواقع ثلاثة للشباب ومثلها للفتيات في الأسلحة الثلاثة وهي الشيش «الفلوريه» والسيف العربي «السابر» وسيف «الايبيه» بمشاركة من 180 لاعباً ولاعبة يمثلون أندية ومراكز التدريب بالدولة وهي بني ياس والظفرة والوحدة والشارقة والشباب ونادي سيدات الشارقة ومراكز التدريب في كل من دبي رأس الخيمة والعين وأكاديمية ام كى اف ايه بدبي. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا