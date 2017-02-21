بني ياس يسيطر على «الفلوريه» في «مبارزة الاتحاد»

دبي (الاتحاد)

سيطر لاعبو بني ياس على المراكز الأربعة الأولى في مسابقة سلاح الفلوريه لبطولة الاتحاد للمبارزة للشباب تحت 20 سنة والتي استضافتها صالة المعارف الرياضية بمنطقة الراشدية بدبي، وحسم عبدالرحمن فتحي اللقب لصالحه بعد فوزه على زميله حمد الجلاف 15 - 9 وحصل الشقيقان مبارك وعلي البلوشي على المركز الثالث.

وفاز عمران شهداد لاعب مركز دبي بلقب مسابقة سلاح «سيف الايبيه» بعد تغلبه في المباراة النهائية على البريطاني شان لالفان لاعب أكاديمية ام كي اف ايه 15 - 12.

وحقق خالد العبري لاعب بني ياس لقب بطولة السيف العربي «السابر» بعد فوزه بجداره على زميله جاسم المرزوقي في النهائي 15 - 10.

وشهد حفل ختام البطولة أمس الأول المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد وحسين الغزال الشامسي عضو مجلس الإدارة وفراس عزيز بن درويش الأمين العام لجائزة الخير للعمل التطوعي وتوجا الفائزين بالمراكز الأولى وطاقم تحكيم المباريات.