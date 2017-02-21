الرميثي: ارتقاء طواف أبوظبي للروزنامة العالمية مكسب للتقدم الرياضي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عضو مجلس أبوظبي الرياضي، أن احتضان العاصمة لطواف أبوظبي بنسخته الثالثة بعد ارتقائه للروزنامة العالمية لسباقات الاتحاد الدولي، يمثل مكسباً حقيقياً ونجاحاً مهماً للتقدم الرياضي ولأبوظبي التي اختصرت المسافات، وتمكنت من تأكيد جدارتها العالمية، لاسيما بعد نجاحات النسختين الأولى والثانية.

وتقدم معاليه بأسمى آيات الشكر والتقدير، تثميناً للدعم السخي والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتحقيق الإنجازات والنجاحات لمسيرة تقدم الإمارات في شتى المجالات، ومن بينها القطاع الرياضي الذي يعاصر نهضة كبيرة في مختلف الألعاب.

كما توجه معاليه بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ودورهما الريادي في دعم مسيرة التنمية الرياضية في العاصمة، والتي بفضلها يقام طواف أبوظبي للعام الثالث على التوالي، وسط مشاركة 160 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً.

وذكر معاليه أن «طواف أبوظبي»، الذي سينطلق بعد غدٍ على أربع مراحل ومناطق مختلفة في المنطقة الغربية وأبوظبي والعين وحلبة ياس، يعتبر فرصة لإبراز ما وصلت إليه أبوظبي من تقدم وازدهار ومعالم جميلة يقصدها السياح من شتى أنحاء العالم، وما تتمتع به من بنى تحتية عالية الجودة وشبكة طرق ومواصلات وفنادق، إلى جانب منشآت رياضية ذات مواصفات عالمية.