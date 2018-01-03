الرحومي: متفائلون بحصد اللقب الثالث

الكويت (الاتحاد)

عبّر حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي عن تفاؤله الكبير بقدرة منتخبنا الوطني على حصد لقبه الخليجي الثالث، خاصة في ظل الأجواء الإيجابية التي تعيشها البعثة، استعداداً للقاء اليوم في النهائي، بفضل التفاعل الكبير بين القادة والجماهير واللاعبين، من أجل رفع راية الدولة عالياً، في هذا المحفل الكروي الخليجي الكبير، وتشريف كرة الإمارات وإسعاد الشعب.

وتمنى أن يكمل «الأبيض» مشواره بثبات، وأن يتوج باللقب، خاصة أن اللاعبين قدموا جهداً كبيراً خلال البطولة، ونجحوا في الوصول إلى المباراة الختامية بإصرار كبير وعزيمة قوية، وبالتالي لم يتبق سوى خطوة واحدة لإكمال مهمتهم.

كما أشاد بالحضور الجماهيري والإقبال الكبير لتشجيع المنتخب، والوقوف إلى جانبه في المباراة المهمة، مشدداً على ضرورة التواجد المشرف في مدرجات استاد جابر بالكويت، حتى يكون المواطن الإماراتي سفيراً مشرفاً لبلاده، من خلال الالتزام بالتعليمات، والتحلي بالروح الرياضية.