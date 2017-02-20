5 أشياء تجعلك أكثر جاذبية في عيون الآخرين .. وصفة مجربة !

الاتحاد نت

هل يمكن أن أصبح أكثر جاذبية؟ سؤالٌ يراود كل رجال ونساء العالم تقريباً، ولا تبدو الإجابة عليه يسيرة. فالبعض يرى أن الجاذبية أمرٌ يرتبط بالملامح الشكلية التي يُولد بها المرء، وهو ما يعني أنه ليس هناك الكثير مما يمكن القيام به لاكتساب المزيد منها.

لكن ثمة طرقاً علمية مُجربة يرى الباحثون بحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية- أنها كفيلة بإكساب الإنسان -والمرأة بالتحديد- قدراً كبيراً من الجاذبية، حتى ولو لم تكن تشبه نجمات السينما في الملامح والقوام.

1. مزيد من الابتسامات:

أظهرت المسوح، التي تُجرى على الدماغ بالأشعة، أن رؤية وجه جميل يُنشّط بقعةً في المخ تُدعى «المنطقة الجبهية الحجاجية الوسطى». وتنشط هذه المنطقة بشكل أكبر عندما يرى المرء هذا الوجه مبتسماً. وأفادت دراسة، أجراها باحثون بريطانيون، أن ظهور الأسنان بلون أبيض ناصع وعلى نحو مشرق يجعل وجه صاحبها أكثر جاذبية، ربما لأن ذلك يشكل مؤشراً على تمتعه بصحة جيدة.