«اتحاد الكرة» خلية نحل لدعم «الأبيض»

الكويت (الاتحاد)

يشهد «مجلس الشيراتون» الذي خصصه مجلس إدارة اتحاد الكرة لاستقبال المسؤولين والضيوف خلال فترة إقامة «خليجي 23»، حركية كبيرة، وتواصلاً مستمراً على مدار الساعة بين أعضاء المجلس، ومختلف الأطراف المعنية بالمنتخب أو بالجماهير والوفد الإعلامي واللجنة المنظمة للبطولة، وذلك حرصاً على توفير كل الظروف المواتية أمام «الأبيض»، لخوض مباراته النهائي في أجواء مواتية تساعد على تحقيق الفرحة الكبيرة التي ينتظرها الشعب الإماراتي اليوم.

ويقود المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، فريق العمل، الذي تحول إلى أشبه بـ«خلية نحل»، تناقش مختلف الأفكار والمقترحات التي تصب في مصلحة دعم «الأبيض»، وتقديم المؤازرة المعنوية، إلى جانب التنسيق مع لجنة العلاقات العامة سواء في الكويت أو دبي، حتى تسهل مهمة الجماهير في الوصول إلى الكويت والتواجد بإعداد كبيرة خلف منتخبنا باستاد جابر.

وتسود أجواء من التفاؤل مسؤولي اتحاد الكرة بفضل الأجواء الإيجابية والتلاحم الكبير الحادث قبل مباراة النهائي، بالإضافة إلى الدعم الكبير من القادة بالدولة، وأيضاً الإمكانات الكبيرة لمنتخبنا والتطور التدريجي في مستوى وأداء اللاعبين من مباراة إلى أخرى.

وأكد سعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن ثقة اتحاد الكرة والجماهير الإماراتية كبيرة في لاعبينا، لإكمال المشوار في «خليجي 23» بثبات وإكمال الفرحة التي ينتظرها الجمهور في لقاء اليوم، بالصعود إلى منصة التتويج والعودة بالكأس.

وأضاف أن منتخبنا يضم نخبة من اللاعبين المميزين، الذين يملكون مؤهلات عالية وقدرات كبيرة، ويجمع بين الخبرة وروح الشباب، مما يجعله قادراً على التعامل مع أجواء النهائي بنجاح وتحقيق هدفه في الفوز باللقب، مشيراً إلى أن لقاء نصف النهائي كشف عن قدرات كبيرة لـ«الأبيض» في التعامل مع المنافسين الأقوياء، وذكاء في إدارة مجريات اللقاء، وتغيير خطة اللعب لأكثر من مرة خلال سير المباراة، بما يعكس التطور الحادث على المستوى الفني في المنتخب.

وعن استعدادات اللاعبين للمواجهة الحاسمة، شدد الطنيجي على أن اتحاد الكرة وفر كل الظروف المواتية، وأن التحضيرات جرت في أجواء عادية، وسط تركيز عال وجدية كبيرة، متمنياً أن يظهر منتخبنا بالصورة المشرفة والأداء القوي، حتى يعود الجمهور الإماراتي الذي سيتوافد بأعداد كبيرة إلى ملعب المباراة سعيداً ومبتهجاً بإنجاز جديد لكرتنا، وتعم بذلك الفرحة في الشارع الرياضي، مؤكداً أن أجواء التلاحم بين القيادة والشعب والمنتخب تبشر بأن «فالنا الكأس» اليوم.