اللاعبون: راجعون بالكأس للإمارات

الكويت (الاتحاد)

الكل يفكر في اللقب، والشعار هو التركيز والإصرار والعزيمة والالتزام، لتحقيق أمل وتطلعات الجماهير، الجدية حاضرة بقوة في كل التحركات خارج الملعب، التجانس وروح الأسرة الواحدة، تخيمان على أدق التفاصيل الخاصة بالفريق بمقر الإقامة.

هكذا هو ملخص الأجواء داخل فندق جميرا بالكويت، قبل ساعات من انطلاق مباراة نهائي «خليجي 23» التي تستضيفها الكويت مساء اليوم، وتشهد زحفاً جماهيرياً أدى لإطلاق جسر جوي لنقل عشاق «الأبيض»، عبر ما يزيد على 19 رحلة جوية، وصلت منذ الساعات الأولى من صباح أمس.

الحديث عن مباراة النهائي، وضرورة الكفاح في الملعب والتركيز والالتزام بالتعليمات خلال المباراة المرتقبة، لا ينتهي بأروقة مقر الإقامة، الذي شهد قبل ساعات من المباراة، أكثر من اجتماع، سواء على مستوى الجهاز الفني والإداري، للإعداد للقاء المرتقب، أو على مستوى اللاعبين، الذين بدوا أكثر تفكيراً وتركيزاً في تفاصيل المباراة، تحركاتهم داخل الملعب، كيفية مواجهة المنافس، وهو ما خيم على أجواء الاجتماعات الخاصة التي يتم عقدها بشكل يومي بمقر الإقامة، خاصة على مستوى اللاعبين، للحديث عن المباراة، سواء من الجوانب الفنية أو الجلسات الخاصة بالإعداد الذهني والنفسي.

أما عائلات اللاعبين، فلهم نصيب من رفع المعنويات وشحذ همم ذويهم بصفوف المنتخب، في جرعة معنوية جاءت في الوقت المناسب، عندما سمح الجهاز الإداري بزيارات سريعة من بعض أسر اللاعبين، على هامش يوم الراحة الذي منحه الجهاز لجميع اللاعبين عقب مباراة التأهل أمام العراق، والتي شهدت تشديد جميع العوائل والأسر، على أبنائهم بضرورة تحمل المسؤولية والقتال في الملعب لإسعاد شعب الإمارات، والعودة بالكأس الثالثة، والتي تسجل باسم «الأبيض» تاريخياً، حيث يحتفظ بالكأس مدى الحياة كونها تمثل اللقب الثالث.