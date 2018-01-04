اللاعبون: راجعون بالكأس للإمارات

الكويت (الاتحاد)
الكل يفكر في اللقب، والشعار هو التركيز والإصرار والعزيمة والالتزام، لتحقيق أمل وتطلعات الجماهير، الجدية حاضرة بقوة في كل التحركات خارج الملعب، التجانس وروح الأسرة الواحدة، تخيمان على أدق التفاصيل الخاصة بالفريق بمقر الإقامة.
هكذا هو ملخص الأجواء داخل فندق جميرا بالكويت، قبل ساعات من انطلاق مباراة نهائي «خليجي 23» التي تستضيفها الكويت مساء اليوم، وتشهد زحفاً جماهيرياً أدى لإطلاق جسر جوي لنقل عشاق «الأبيض»، عبر ما يزيد على 19 رحلة جوية، وصلت منذ الساعات الأولى من صباح أمس.
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أما عائلات اللاعبين، فلهم نصيب من رفع المعنويات وشحذ همم ذويهم بصفوف المنتخب، في جرعة معنوية جاءت في الوقت المناسب، عندما سمح الجهاز الإداري بزيارات سريعة من بعض أسر اللاعبين، على هامش يوم الراحة الذي منحه الجهاز لجميع اللاعبين عقب مباراة التأهل أمام العراق، والتي شهدت تشديد جميع العوائل والأسر، على أبنائهم بضرورة تحمل المسؤولية والقتال في الملعب لإسعاد شعب الإمارات، والعودة بالكأس الثالثة، والتي تسجل باسم «الأبيض» تاريخياً، حيث يحتفظ بالكأس مدى الحياة كونها تمثل اللقب الثالث.
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