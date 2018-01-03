مدرب عمان: هجومنا يعتمد على الصلابة الدفاعية

الكويت (الاتحاد)

تمنى الهولندي بيم فيربيك المدير الفني للمنتخب العُماني، أن يوفق في تدوين اسمه في سجل الفائزين بلقب بطولات الخليج، بالفوز في النهائي الحلم على الإمارات مساء اليوم بختام بطولة «خليجي 23» بالكويت. وقال خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: لا مجال للمفاجآت في المباراة النهائية، خسرنا أمام الإمارات في الدور الأول بمفاجأة رغم أننا كنا الأفضل بشهادة الجميع، لكننا لن نسمح بالخسارة مجدداً لأن المباريات النهائية لها حسابات خاصة ومختلفة. وأضاف فيربيك: ننتظر لحظة التتويج منذ فترة طويلة، وهذا يمثل حافزاً كبيراً للاعبين رغم صعوبة المواجهة، وأكد فيربيك ثقته التامة بلاعبيه قائلاً: المنتخب الإماراتي جيد، لديهم خبرة كبيرة في البطولات ويملكون جيلاً مميزاً من اللاعبين، وفي المقابل نحن نمتلك لاعبينا لديهم إمكانيات كبيرة، قدموا مستويات متميزة بالبطولة، وآمل أن يواصلوا تقديم نفس المستوى.

ونفى فيربيك اعتماده على طرق دفاعية بحتة قائلاً: لا ألعب بالطريقة الدفاعية، ولدي تكتيك هجومي يعتمد علي الصلابة الدفاعية في المقام الأول مع السرعة في نقل الهجمات.

وأضاف المدير الفني للمنتخب العُماني: ندرك أن كل الأوراق مكشوفة بين المنتخبين، وأعول على شخصية وثقافة اللاعبين وإمكاناتهم العالية، وإصرارهم على إسعاد الشعب العُماني في البطولة والعودة لعُمان باللقب، وواصل: كل المؤشرات تمنحنا ثقة للفوز باللقب الخليجي، والجميع يعمل على تحقيق هذا الحلم.